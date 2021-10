¿Qué fue de Delia Peña Orta, la niña que interpretó a Soledad en "La ley del monte"?

El cine mexicano tuvo estrellas infantiles que conquistaron al público con su ternura, su inocencia, sus travesuras y más. Se nos viene a la memoria Evita Muñoz "Chachita", Cesáreo Quezadas "Pulgarcito", la tremenda María Eugenia Llamas "La Tucita" o Paquito Fernández, quien interpretó a "Chavita" en "El bolero de Raquel" junto a Mario Moreno "Cantinflas".

Otro de los rostros infantiles más recordados es "Soledad", interpretada por la actriz Delia Peña Orta, la tierna y dulce niña en la película "La ley del monte", protagonizada por Vicente Fernández y Patricia Aspíllaga.

Delia Peña se retiró del mundo de la actuación a los 13 años de edad, por decisión de su padre. "Me dio mucho coraje, pero si mi papá decía 'no', era no, después lo entendí", expresó la ex actriz del cine mexicano en una entrevista para CorreCamara Cine en el 2015.

Delia Peña Orta debutó como actriz en 1970 a los 3 años de edad, en la película "Confesiones de una adolescente" con Hilda Aguirre, Jorge Rivero, Fernando Luján, Irma Lozano, Enrique Aguilar, Ofelia Guilmáin, Susana Dosamantes y varios actores más.

A su corta edad tuvo la oportunidad de actuar junto a Mauricio Garcés en "La otra mujer" y con Mario Moreno "Cantinflas", en la película "El ministro y yo".

También actuó en "Mujercitas" y "Las adorables mujercitas", con el personaje de Lucy la hermanita traviesa de Nubia Martí y Rocío Banquells.

Delia Peña Orta, quien hoy en día se hace llamar Gaby Peña, se retiró de la actuación en 1979 a los 13 años de edad. La última película en la cual actuó fue "Un camión llamado deseo". En la entrevista para CorreCamara Cine comentó:

Fue mi último papel ya como adolescente, en esa película yo actúo como lesbiana y ahí fue cuando mi papá dijo: '¡ya, se acabó, ya no!'.

"Mi papá decidió que ya no era yo una niña, entonces, empezaban los papeles de adolescente, mi papá no estaba de acuerdo, ya no iban a ser esos papeles blancos, ya estaba para entrar a hacer papeles de adolescentes, mi papá ya no me lo permitió y me retiré".

La actriz del cine mexicano contrajo matrimonio a los 19 años de edad, "ahora tengo tres hijos maravillosos y vivo muy contenta, muy feliz".

Leer más: Accidente aéreo cambió la vida de Patricia Aspíllaga, actriz estelar de la película La ley del monte