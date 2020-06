¿Qué fue de Érika Alcocer de La Academia?

El 30 de marzo del 2003 Érika Alcocer, originaria de Tampico, Tamaulipas, fue declarada ganadora de la segunda generación de La Academia. La cantante ha picado piedra por muchos años, pero no ha logrado consagrarse como otros ex académicos como por ejemplo Carlos Rivera o Yuridia.

La voz de Érika Alcocer se considera de mezzosoprano, pero su registro es similar al de una soprano debido a su amplia gama de tonos y registro vocal. En su tiempo en La Academia cantó "All by myself" en el mismo tono y rango que Céline Dion. Es una de las mejores voces que han hecho vibrar el reality musical antes mencionado, en toda su historia.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

A diferencia de otros ganadores de La Academia, ella solo ha grabado un álbum, "Devuélveme la vida". Actualmente Érika Alcocer Luna no ha llevado a cabo un nuevo lanzamiento musical. Cabe mencionar que en varias ocasiones ha representado a México en importantes festivales y eventos de talla internacional.

La última vez que apareció en televisión, fue en febrero pasado cuando visitó a los integrantes de la pasada generación de La Academia, donde estuvo compartiendo parte de su experiencia con los alumnos.

En su feed de Instagram la cantante comentó: "dicen que recordar es volver a vivir y hoy que me invitaron con los chicos de La Academia, recordé cosas maravillosas y me sentí muy feliz de estar con las nuevas generaciones llenándoles el tanque de buena vibra y hermosos deseos".

Anteriormente Érika Alcocer acaparó los titulares de la prensa de espectáculos, al haber logrado bajar 40 kilos. Fue su constancia, perseverancia y amor propio fue lo que la impulsó a mejorar sus hábitos alimenticios, entrar a un gimnasio y alcanzar su meta de llevar una vida sana.

En sus redes sociales ha compartido los resultados obtenidos.

Hoy en día mantiene una relación amorosa con un músico de nombre Juan Pablo Mezzara: "eres la persona que necesitaba en mi vida, y la vida que necesitaba en mi persona", expresó Érika Alcocer.

También te puede interesar:

Así luce hoy Cecilia Tijerina, quien interpretó a Mónica en "Muchachitas"

¿Qué fue de Karina Yapor, ex integrante del Clan Trevi-Andrade?

¿Qué fue de Maggie Hegyi, conductora de "Con sello de mujer"?