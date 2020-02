Qué fue de Eugenia Cauduro quien luchaba contra el sobrepeso

Una de las actrices con el rostro más bello de las telenovelas es Eugenia Cauduro, a quien hemos visto en Teresa, Niña amada mía, y El precio de tu amor entre otros proyectos, pero desde hace tiempo no la hemos visto con un papel importante.

Eugenia al parecer ha tenido poca participación en los melodramas debido a su sobrepeso y lo ha dado a conocer en algunas entrevistas pues desde hace un par de meses la mujer mencionó que lucha constantemente pare recuperar su figura.

"De ser talla cinco llegue hacer talla catorce y entonces yo andaba en bicicleta con mis hijos y patineta y me movía y hacia y de repente comence a dejarme de mover, no podía correr, ya no podía hacer bici, me cansaba muchísimo, se me subía la presión, sentía que se me salían los ojos, quería vomitar del cansancio", dijo Eugenia.

"Es muy bella aun, inteligente, continua te quiero ver en tvnovelas", "Aunque Eugenia Cauduro pesara 150 kilos, el porte, la elegancia y la belleza nadie se lo quita", le escribieron a Eugenia.

Por si fuera poco hace un mes la famosa dijo que ya perdió quince kilos y se encuentra muy feliz pues espera tener varios proyectos este año, ya que su trayectoria la respalda.

He tenido muchas caídas más menos sí ya llevo unos varios kilos, más de quince kilos abajo y me faltan unos diez más o menos tenía una meta para el veinte de diciembre, dijo Carduro en una entrevista el año pasado.