Qué fue de Galatzia, la de tachas y perico

Cid Vela es considerado por muchos como el pionero de los youtubers en México, pues desde hace varios años fue el primero en mostrar contenido digital de carácter cómico mucho antes de que existieran las redes sociales, pero muchos se preguntan que fue de él.

Por si no recuerdan a Cid Vela es famoso por personajes en YouTube como Galatzia y El Ezequiel donde ganó tremenda popularidad entre los internautas, incluso la popularidad de ellos lo han llevado a realizar giras por todo México y Estados Unidos, aunque dicha agenda laboral le ha quitado un poco de tiempo, pues desde hace tiempo no sube contenido en su canal.

En enero de este año Cid Vela dijo para un canal de YouTube, que lo siguen contratando para que realice presentaciones con sus personajes, pero lejos de enfocarse en las giras señaló que prefiere crear contenido digital, pues es amante de la tecnología-

"Estoy enfocado en cosas en español en México, pero como todo va por internet, yo siempre le apuesto al internet, osea nunca he dejado de apostarle y no le voy a dejar de apostar es una cosa que ha ido para arriba y seguirá yendo para arriba, entonces sí he tenido la oportunidad de hacer cosas, pero cosas de televisión cosas así y pues no me interesan tanto la verdad", dijo para Interesante.

Los últimos videos de Cid Vela han sido parodias de videos musicales, los cuales han superado las más de 100 mil reproducciones algunas de ellos son Las mil y una noches, Tachas y perico entre otros.

Mientras tanto sus fans le han pedido que regrese a crear más videos de Galatzia, pues extrañan al icónico personaje que se volvió viral de la noche a la mañana, aunque su personaje del Ezequiel también le ha dado competencia a la famosa diosa.

"Regreso con los musicales pero cuando regresan "cosas que me cagan", "Me gusta mucho verte Cid pero no sé por qué no has mandado algo nuevo con tantos temas Hoy en día, Saludos y Mis Respetos", le escriben al famoso.

