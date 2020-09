Qué fue de Joana Benedek, villana de telenovelas como "Amigas y Rivales" y "Destilando Amor"

México.- Alrededor del año 2000, las telenovelas juveniles tuvieron un gran auge en México y una de las más representativas de la época fue "Amigas y Rivales", protagonizada por Ludwika Paleta, Adamari López, Michelle Vieth y Gabriel Soto, mientras que su personaje antagónico era la actriz rumana Joana Benedek, quien se coronó después como "La Reina de las Villanas".

En ese tiempo, la actriz ya era un rostro conocido de la televisión, pues interpretó a varias villanas de la época y de los años siguientes. A Joana la vimos dar vida a emblemáticos personajes de distintas telenovelas, mujeres malvadas y seductoras que hacían la vida de cuadritos de las protagonistas.

Pero, ¿qué pasó con esta reconocida actriz y por qué se retiró de la pantalla chica? Aquí te lo contamos.

La intérprete inició su carrera en 1989, cuando se convirtió en la villana de la telenovela venezolana "Rubí Rebelde", pero fue hasta 1998 cuando viajó a México para seguir con una carrera, misma que más tarde estuvo rodeada de éxitos y gran cariño por parte del público del país azteca.

Su primer proyecto en el país fue "Ángela", donde fue la mujer malvada de la historia, seguido con actuaciones en Televisa con participaciones en "Mujeres engañadas" (1999), "Amigas y Rivales" (2001), "Mi gorda bella" (2002), "De pocas pulgas" (2003), "Barrera de amor" (2005), "La fea más bella" (2006), "Destilando amor" (2007), "Hasta que el dinero nos separe" (2009) y "Dos hogares" (2011), siendo este el último en el que participó.

Desde 2011 la actriz desapareció del medio del entretenimiento, dejando un lugar vacío que nadie ha podido llegar, pues es recordada como una de las mejores villanas de todos los tiempos, por sus fascinantes e inigualables interpretaciones como la popular villana de las telenovelas.

Justamente, en 2019, la actriz se sinceró sobre la situación y el por qué se retiró de la pantalla chica y las telenovelas que tanto éxito le dieron en su época, esto después de nueve años de ausencia.

Aunque fue una de las villanas más reconocidas de las telenovelas mexicanas, Benedek decidió tomarse un descanse y alejarse de las telenovelas y reflectores, para así incursionar en el mundo de las terapias espirituales como lo son el Reiki.

Yo sentí la necesidad en el 2012 de retirarme, de aislarme y de irme. Me fui unos cuantos años en Europa. Estudié todo lo que te puedes imaginar. Energía universal a través de chakras, reiki", detalló Joana Benedek en entrevista con el programa Intrusos en 2019.

Me fui unos cuantos años, estuve en Europa, en Italia, en Rumania, en España. Estudié todo lo que te puedes imaginar. No sé cuántas iniciaciones. En energía universal a través de chakras, reiki angélico, la comunicación con el doble cuántico", agregó.

¿Regresará a las telenovelas a recuperar su lugar?

Durante esa conversación, Jaona Benedek no descartó regresar a las telenovelas para recuperar el papel que nadie ha podido llenar, pero no lo hará hasta que llegue un personaje que realmente e guste, un personaje de impacto, con un enfoque diferente, pues asegura ya no ser la misma persona y tener una "energía diferente".

Actualmente, la actriz rumana realiza conferencias y ofrece pláticas motivacionales basadas en inteligencia emocional y espiritual a través de sus redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Antes de la contingencia sanitaria, buscó gente "extraordinaria" para entrevistarla y publicar los videos en la plataforma de videos.

Con sus charlas "Charlas con Joana en tu viaje interior" busca dar mensajes de motivación para sus seguidores y utiliza sus redes sociales para ayudar a situaciones actuales que aquejan al mundo. Asimismo, busca ayuda para los más necesitados compartiendo sus historias y de más detalles en su cuenta de Instagram.

Durante estos meses tan difíciles debido a la pandemia mundial por coronavirus, Benedek ha estado activa en sus redes sociales promoviendo el bienestar y pidiendo a sus seguidores cuidarse durante estos días. Además, tiene un negocio en línea en donde vende suplementos alimenticios.