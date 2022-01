¿Qué fue de José Luis Díaz de la cuarta generación de La Academia y ex novio de Cynthia Rodríguez?

Entre los participantes más recordados de la cuarta generación de La Academia, reality musical de TV Azteca que tuvo gran éxito (no en todas las generaciones, aclarando), están Yuridia, Erasmo Catarino o la controvertida Jolette. Asimismo Cynthia Rodríguez y José Luis Díaz, quienes protagonizaron una linda historia de amor.

El cantante José Luis Díaz es originario de Guadalajara, Jalisco y actualmente, tiene 33 años de edad. Fue expulsado de la cuarta generación de La Academia tras finalizar el concierto número 16, donde interpretó los temas "Fuego de noche", "nieve de día" y "Duele el amor".

Hoy en día, el ex académico continúa con su carrera musical, sin embargo, no ha tenido el mismo éxito que sus ex compañeras Yuridia o Cynthia Rodríguez. También se desempeña como productor de televisión y de videos musicales.

Tiene una relación amorosa con Lili Evangelista, quien no forma parte del medio del espectáculo. A través de su cuenta en Instagram, José Luis suele compartir fotografías junto a su novia, parte de su trabajo como productor, así como uno de sus hobbies: ¡viajar!

José Luis junto a su novia Lili Evangelista.

Sin duda alguna, uno de los momentos más recordados de José Luis Díaz junto a su entonces pareja sentimental Cynthia Rodríguez, fue haber grabado la canción "Si no estás conmigo", la cual formó parte de la banda sonora de la telenovela "Amor en custodia" de TV Azteca.

Cabe mencionar que en la actualidad, Cynthia Rodríguez forma parte del elenco del matutino "Venga la alegría" y tiene una relación amorosa con el cantautor mexicano Carlos Rivera, ganador de la tercera generación de La Academia.

¿Por qué José Luis y Cynthia Rodríguez terminaron su noviazgo?

En una charla que tuvo la cantante Karla Díaz (integrante de JNS) en su show "Pinky Promise", Cynthia contó que la relación se enfrió poco a poco, pues no llegó un momento en el cual no se veían mucho.

"No hay nada peor que cortar con alguien que sigues amando, tipazo, buena persona, no puedo decir nada malo de él, simplemente en ese momento salimos de La Academia, salimos de gira, yo empecé a grabar mi primer disco, ya no nos veíamos como me hubiera gustado, le di prioridad a mi carrera y la relación se fue enfriando".

Asimismo, compartió que tras su separación, eran invitados a diversos shows para que cantaran "Si no estás conmigo". Aunque era doloroso para ellos compartir el escenario, con mucho profesionalismo lo llevaban a cabo.

"Era subir y vernos ahí donde íbamos a cantar, no nos saludábamos porque era más dolor de amor que de desprecio, era como de '¿por qué no estamos juntos?' Cantábamos y siempre al final de la canción, me daba un beso cuando éramos novios, entonces, cortamos y yo nada más le decía 'no me beses'".