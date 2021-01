Qué fue de Lupita Ferrer

Una de las actrices que cautivó a toda América Latina, fue Lupita Ferrer quien trabajó en varias televisoras importantes, donde realizó varios proyectos, pero muchos se preguntan que fue de la mujer nacida en Venezuela, quien su última participación en la pantalla chica fue en la telenovela Milagros de Navidad en 2017, donde hizo un excelente trabajo.

Actualmente Lupita Ferrer cuenta con 73 años de edad y logró un éxito masivo en telenovelas como Rosalinda, Cristal y Soledad, todas están en diversas televisoras como se dijo anteriormente, incluso llegó hacer considerada como la reina de las telenovelas, pues llegó al mismo calibre que el de Verónica Castro o Thalía.

En algunas entrevistas de hace un par de años Lupita Ferrer dijo que no se quejaba por la fama que logró con su carrera, pero señaló que su vida personal no era miel sobre hojuelas con las telenovelas, pues sus parejas no eran lo que ella esperaba, además el no haberse convertido en madre al parecer le afectó a la mujer considerada como una belleza única.

Luego me case estuve en Hollywood también casada con un productor (...) tuve mi primer matrimonio en Venezuela y el segundo en Los Ángeles, no fui feliz en ninguno de los dos matrimonios (...) tu sabes que el hombre pienso yo César Miguel, que el hombre que se case con una actriz tiene que tener primero mucha madurez, comprensión, no ser celoso, dijo en una entrevista Lupita Ferrer en donde habló de su obra Drama Queen.

A pesar de que Lupita Ferrer se encuentra alejada de las telenovelas ha realizado actividades personales las cuales no ha revelado del todo, lo que sí es un hecho es que ha erradicado tanto en su residencial de Miami como en México, así como unos viajes relampago a su natal Venezuela lugar que ama con locura, pues fue ahí donde se dieron sus inicios.

Lupita Ferrer una actriz con mucho talento/Instagram

En esa misma entrevista hecha a César Miguel Lupita Ferrer dijo que no desea pasar su vejez sola, pues quiere un compañero de vida a su lado, ya que considera que la soledad no es del todo buena, por lo que sigue abierta a encontrar un compañero de vida que esté con ella hasta el último momento.

Yo aspiro a no tener una vejez sola, yo aspiro, yo veo incluso a muchas hasta de mis amigas hasta de infancia que por diversos motivos han tenido una vida turbulenta como la mía han encontrado un compañero, dijo Lupita Ferrer en la entrevista donde se le ve guapísima y con una vibra única la cual aman sus fans.

Mientras tanto sus fans la siguen admirando en todos los aspectos, pues consideran que Lupita Ferrer todavía tiene mucho que dar al mundo de la farándula, pues consideran que está más fuerte que nunca por lo que verla en pantalla, sería un agasajo para millones de sus seguidores.

"Tan hermosa mi Lupita, no ha cambiado nada. Qué tristeza que sus esposos no la hayan hecho feliz. Tremenda señora", "Que piel maravillosa!!! ¡Espero que consiga a un buen compañero, que la haga feliz y le brinde mucha paz", "Admiro tanto a la señora Lupita Ferrer!! En verdad gozaba sus novelas saludos de su fan mexicana que no la olvida!", le escriben a la actriz.

Cabe mencionar que el segundo matrimonio de Lupita Ferrer fue con el cineasta estadounidense Hall Bartlett, con quien trabajó en la cinta The Children of Sánchez, pero el matrimonio fue muy breve, por lo que Lupita Ferrer siguió con su trayectoria artística dejando en claro que nadie la detendría para seguir frente a los reflectores.