¿Qué fue de Nandito, actor de la telenovela mexicana María la del Barrio, protagonizada por Thalía?

Aunque Osvaldo Benavides ha realizado una gran variedad de proyectos y personajes, muchos lo siguen recordando por Nandito de "María la del barrio" . En una entrevista pasada manifestó que no le agrada mucho esto, sin embargo, "para el que lo quiera recordar así, supongo que está bien".

El actor originario de la Ciudad de México, tuvo una participación especial en la cuarta temporada de "The Good Doctor" con el personaje del Doctor Mateo Rendón; para la quinta temporada fue invitado como uno de los actores estelares.

Actualmente Osvaldo Benavides forma parte del elenco de la serie de televisión estadounidense de drama médico "The Good Doctor" , protagonizada por el actor Freddie Highmore (también protagonista de la película "Charlie y la fábrica de chocolates").

Ha ganado tres Premios TVyNovelas: en 1996 como mejor actor por su actuación precisamente en "María la del barrio"; en 1998 ganó en la misma categoría por su personaje en "Te sigo amando" y uno más en el 2015, como mejor actor de reparto por su interpretación en "Lo que la vida me robó".

