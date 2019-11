Que fue de la actriz Sasha Montenegro viuda de José López Portillo

Sasha Montenegro fue una de las actrices más populares de la década de los 70, pues su espectacular belleza la llevaron a convertirse en una de las mujeres más deseadas de la pantalla grande, ya que realizó varios proyectos donde las escenas eróticas eran su fuerte.

Pero muchos se preguntarán que fue de la mujer que le robó el corazón al expresidente de México, José López Portillo, con quien contrajo matrimonio y procreó dos hijos, pero dicha unión le trajo un sin fin de problemas legales de los cuales salió victoriosa.

Y es que tras dejar el mundo del espectáculo la mujer se centró en su familia, con quienes pocas veces se dejaba ver ya que no quería el asecho de la prensa y que era duramente criticada por su unión con el exmandatario quien le regaló una enorme casa para el cuidado de sus hijos aunque también estuvo en una disputa legal.

"No me dejó nada no nos dejó nada, lo que sí nos dejó fue una cantidad de problemas y juicios terribles, yo no sé pero ese juicio de divorcio que me pusieron, fue para quitarme la casa, esta casa él me la había dado en donación", dijo Sasha hace unos ayeres en una entrevista.

La última vez que se le vio a Sasha fue en mayo del 2018 en una muestra de arte en la Ciudad de México donde dijo que ha sido de su vida y a que se dedica actualmente.

¿Qué hago todo este tiempo? pues vivir hija y tengo dos hijos lindos y viajamos mucho y también atendemos pues ciertas cosas que me e dedicado afuera ya de la carrera...", dijo la actriz para Las Estrellas.

El último proyecto de que realizó Sasha en la pantalla chica fue en Las vías del amor donde interpretó a Catalina Valencia.