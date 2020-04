¿Qué fue de la agrupación Los Temerarios?

Una de las agrupaciones más legendarias en la música mexicana son Los Temerarios, agrupación que nació en 1977 en Fresnillo, Zacatecas, fundado por el compositor, productor y músico Adolfo Ángel Alba, y el cantautor Gustavo Ángel Alba.

En sus 40 años de trayectoria Los Temerarios han publicado más de 19 álbumes, vendido más de 45 millones de discos y han sido reconocidos con premios como el Premio Grammy Latino, el premio a la Trayectoria de Premio Lo Nuestro, el premio a la Trayectoria de los Premios Billboard a la música latina; también fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. En un principio y por varios años, la agrupación estaba conformada por nueve integrantes, hoy en día solo forman parte de Los Temerarios los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel Alba.

Por varios años Los Temerarios dejaron de ofrecer conciertos en México. Posteriormente su público se comenzó a preguntar, ¿qué fue de Los Temerarios? Aunque muchos pensaban que el grupo extinguido, la realidad es que los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel solo estaban llevando a cabo shows en Estados Unidos.

Charly Abrego, ex integrantes de Los Temerarios, contó en su canal de YouTube la historia del por qué la agrupación no se presentaba en México. Luego de varios años de su ausencia de su tierra natal, varios empresarios mexicanos acordaron con los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel llevar a cabo 20 conciertos en la República Mexicana entre 2015 y 2016, sin embargo, dichos shows fueron un fracaso. Ante el poco éxito obtenido los empresarios solo permitieron 10 de los 20 conciertos pactados, ya que el negocio no estaba siendo redituable.

Tiempo después OCESA le propuso a Los Temerarios otra serie de conciertos en México, sin embargo, el acuerdo no se llevó a cabo ya que los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel, pidieron de cobro mucho más de lo que habían pedido a aquellos empresarios en 2015, según contó Charly Abrego.

Hubieran dado su segundo aire, pero por querer avorazarse y cobrar muchísimo dinero, rompieron el contrato.

"Es por eso que Los Temerarios ya no vienen a México y ya no son exitosos aquí en México, cometieron muchos errores, empezaron a correr mucha gente, empezaron a deshacerse de la gente fundamental, los pilares fuertes de la organización", manifestó el ex integrante, agregando que:

Ya no es el momento de Los Temerarios...estos señores se quedaron por allá en los años de los 90, donde eran Los Temerarios eran muy fuertes, desafortunadamente ha cambiado la situación, ya no son los de antes.

Cabe mencionar que este video de Charly Abrego, fue publicado en septiembre del año pasado. En febrero de este 2020 Los Temerarios anunciaron su ¡gran regreso a México!, dando a conocer 10 conciertos en nuestro país, iniciando el 8 de mayo en San Luis Potosí y terminando la gira el 13 de junio en la Ciudad de México. Aunque no lo han confirmado, es probable que estos conciertos se pospongan ante la contingencia por el COVID-19.

En octubre de 2019 Adolfo y Gustavo Ángel celebraron los 40 años de Los Temerarios, con el lanzamiento del álbum "Sinfónico", grabado junto a la Orquesta Filarmónica de Praga que homenajea al amor, la mayor fuente de inspiración de su historia musical.

