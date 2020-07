¿Qué fue de la cantante Lynda, famosa por su canción "Gira que gira"?

Por allá en los años noventa la cantante Lynda, originaria de Tijuana, Baja California, puso a cantar a muchas jóvenes de su generación: "gira que gira sigue dando vueltas, por un mal día nunca te detengas". En su momento ayudó a expresar con sus letras a las jóvenes de su edad sobre lo que sentían por los chicos, su cuerpo y su timidez. Canciones como "Blue Jeans", "Gira que gira", "Maldita Timidez", "A mil por hora" y varias más, acompañaron a toda una generación.

Pese a que su carrera artística iba en ascenso, Lynda se retiró sigilosamente del medio del espectáculo en 2002, argumentando a su entonces compañía discográfica que no sería un títere de Televisa y mucho menos, se desnudaría para alcanzar la fama.

Tras muchos años ausente de los escenarios, en el 2018 participó en varios shows del exitoso "90’s Pop Tour". Ese año a través de un podcast, Lynda Thomas contó que por inseguridades que incluso la hicieron pensar en el suicidio, fue uno de los motivos por los cuales se alejó del ambiente artístico.

Hace algunos años atrás el éxito, entre comillas, me sonreía, miles de seres humanos que formaban parte de mi generación se identificaban con lo que cantaba, era fácil encontrar mi rostro en las revistas de moda y mis álbums lograban colocarse en los primeros lugares de popularidad.

"De vez en vez aparecieron seres oscuros que no entendían cómo era posible que yo tuviera algo que ellos no podían obtener, hasta que un día algo se rompió: un solo comentario sobre mi físico hecho por alguien que recomendaba veladamente que quizá no sería mala idea que bajara un poco de peso terminó por destruir mi fortaleza que en realidad había sido construida sobre palillos de dientes. Estoy consciente que más de uno podría encontrar ridículo que un solo comentario disparara una serie de eventos que hayan terminado por generar una crisis que comenzó a doler y a provocar que mis demonios abrieran la puerta del armario para rasguñarme de nuevo. Lo que nunca entendemos es que la razón que genera un derrumbe emocional no es sino la última gota de agua en una presa a punto de reventar".

Hubo días peores que otros e incluso, y lo digo sin pudor alguno, llegué a pensar en hacer 'check out' y acabar de una vez por todas con el ruido que habitaba ese rincón a donde no podía llegar ni la esperanza ni el futuro.

El escándalo amoroso de Lynda con el esposo de su hermana

Hace varios años surgieron los rumores de una fuerte traición entre Lynda y su hermana Alissa. En 1989 Lynda fue inscrita por sus padres en el concurso de canto "Fantasía Musical" organizado por Siempre en Domingo; fue entonces que su hermana Alissa y su esposo, el productor Carlos Lara, le producen su primera grabación, "Cantemos Juntos".

Cinco años después, en 1994, firmó un contrato con EMI Music. En ese momento comienza la grabación su álbum homónimo Lynda, coproducido por Alissa, Carlos Lara y Tino Geiser.

Conforme avanzaron los años, se llegó a decir que Lynda y su productor Carlos Lara, esposo de su hermana Alissa, tenía un amorío. Cuando todo esto se supo y el escándalo era imparable (en ese momento), la cantante habría optado por alejarse del medio del espectáculo. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó, lo que si, es que hoy en día Lynda tiene un familia junto al ex de su hermana; fruto de su amor la cantante se convirtió en mamá.

En 2018 Lynda rompió el silencio y presentó en sus redes sociales a su familia. "Carlos Lara era su cuñado, esposo de su hermana mayor Alissa, Lynda se metió con Lara y cuando fueron descubiertos, su familia de ella le dio la espalda, si bien ambos tienen su parte de culpa él por no respetar a la esposa y Lynda a su hermana, duele más que te traicione tu propia sangre. Al escándalo inminente ella se alejó del medio, lo prefirió a él que a su hermana y familia, ya duraron, ahora que el público ya olvido, quiere regresar al medio artístico", es uno de los tantos comentarios al respecto en redes sociales.

Mientras prepara su regreso como cantante, comparte en sus redes sociales consejos motivacionales. Físicamente no ha cambiado mucho.

