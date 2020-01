¿Qué fue de la hermana de Daniela Spanic, Gabriela?

Una de las actrices que sigue dejando huella en la pantalla chica es Gabriela Spanic, quien no para de trabajar en distintos proyectos, pero muchos se preguntan que ha sido de su hermana gemela Daniela Spanic.

Como todos saben ambas mujeres estuvieron distanciadas por un tiempo por distintos conflictos familiares, pero hace unos años al parecer las dos famosas se reconciliaron y se lo hicieron saber a la prensa dejando a todos los fans contentos, pues deseaban verlas juntos.

Pero muchos se preguntan que fue de Daniela quien ha estado alejada de los reflectores desde hace tiempo, pues la última vez había ingresado a urgencias por problemas de salud, además de enfrentar un divorcio con el padre de su hija Ademar Nahum.

"Tuve un problema muy fuerte con una familia y entonces me puse peor todavía, entonces me dio una especie de crisis que me puse como que no me podía mover, que no podía hablar que vomitaba y así me tuvieron que llevar al hospital, que es un problema que te puedes morir porque te puede dar un infarto...", dijo Daniela hace varios meses para Sale el sol.

Mientras tanto muchos de sus fans piden por ella para que pueda recuperar su salud y regrese a la televisión aunque lo último que se supo de la venezolana es que daba conferencias sobre como ha salido adelante.

"Definitivamente como dice ella Dios le ha dado oportunidades de vida que fuerte ha Sido para aguantar todo eso, ojalá ya esté bien", "Dany cuídate mucho tú no puedes hacer corajes por lo que te paso. Que Dios te bendiga siempre. Eres muy hermosa", le escribieron.