¿Qué fue de la vida de Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre y Paco Malgesto?

Antes de su matrimonio con el cantante Antonio Aguilar, Flor Silvestre se casó en 1953 Francisco Rubiales (mejor conocido como Paco Malgesto), quien logró convertirse en un reconocido presentador y pionero de la televisión mexicana. Fruto de este matrimonio Guillermina Jiménez Chabolla tuvo a sus hijos: Francisco Rubiales (trabaja en doblaje, subtitulaje y edición de video), y Marcela Rubiales (cantante y actriz de cine, teatro y televisión).

Flor Silvestre y Paco Malgesto se conocieron en 1950 cuando trabajaron juntos en una obra de teatro; su matrimonio no terminó de la mejor manera. Marcela Rubiales siguió los pasos de su famosa mamá, considerada una de las grandes cantantes y actrices de México. La hija de Flor Silvestre se ganó el apodo de "La rubia sexy de la canción ranchera".

Marcela Rubiales Jiménez comenzó su carrera artística en 1977 al formar parte de la telenovela "La Venganza". Posteriormente en 1979 fue presentadora del programa de televisión "Complicadísimo". Debutó como cantante a principios de los años ochenta y grabó muchos de sus éxitos discográficos para EMI Capitol de México.

La hija de Flor Silvestre tuvo la oportunidad de actuar al lado del grandes figuras del cine mexicano como Antonio Aguilar y Gaspar Henaine, "Capulina". Marcela Rubiales tuvo su propio show ecuestre en los años noventa.

En abril pasado en una entrevista para TVNotas, Marcela Rubiales habló sobre un proyecto de televisión que tenía en puerta, sin embargo, estaba detenido por la pandemia. "Pues estamos preparando un programa para la televisión local de Saltillo (Coahuila), donde estaré como conductora junto con un compañero, es un programa de revista musical, de entrevistas e impulsar el talento local: cantantes, comediantes, ya estábamos listos, pero hay que esperar, ya habíamos hecho la entrevista con mi hermano Pepe (Aguilar) y va estar muy divertido".

El pasado 16 de abril la cantante Marcela Rubiales cumplió 66 años de edad. En la entrevista antes mencionada, contó que su mamá Flor Silvestre le dio una hermosa sorpresa. "Fue la primera que me llamó a las 12 de la noche, me puso las mañanitas con Pepe y luego me empezó a cantar ella, no sabes la emoción que me dio, me hizo llorar con su voz".

Ya por la mañana me habló mi hermano Pepe, me cantó las mañanitas ¡imagínate Flor Silvestre y Pepe Aguilar!, ¿Cómo ves? También me hablaron todos mis hermanos y he estado en el teléfono pegada, tengo muchos amigos que se acuerdan de mí.

Tras varios meses sin poder ver a su mamá por la contingencia sanitaria, Marcela Rubiales pudo asistir el pasado domingo 16 de agosto al rancho El Soyate, para formar parte de la celebración del cumpleaños número 90 de su mamá Flor Silvestre. En uno de los videos del vlog de su hermana Pepe Aguilar, donde se mostraron detalles de este festejo, Marcela comentó: "gracias querido Dios por tener a mi madre tanto tiempo, por ser tan feliz, por verla bien".

