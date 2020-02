¿Qué fue de las gemelas Pili y Mile y cómo lucen en la actualidad?

En la década de los sesenta y un poco de los setenta, las gemelas Aurora y Pilar Bayona mejor conocidas como Pili y Mili, conquistaron el corazón de España. Aunque su trayectoria artística duró poco tiempo, tuvieron gran fama no solo en la madre patria, sino también en Argentina, Italia y México, donde películas como "Dos gotas de agua", "Dos chicas locas locas" y "Un novio para dos gemelas", se hicieron las favoritas de todos.

Fue el productor Benito Perojo quien descubrió el potencial de las gemelas Pili y Mili, bajo esa sorprendente semejanza. El género de comedia basado en la divertida confusión de tener a dos chicas exactamente iguales bajo el mismo techo haciendo travesuras, fue impulsado por ellas, pero rápidamente se volvió repetitivo.

Sería la poca innovación que tenían y un viaje a México, lo que las llevó a separase. En la cúspide del éxito, Aurora Bayona (Mili) quien tenía en ese entonces 22 años de edad, encontró a quien sería su esposo en México y posteriormente, dejaría por completo el mundo de la actuación junto a su hermana Pili, quien comentó:

Fue ella quien tomó la decisión, para mí fue muy fuerte separarme de mi hermana, estábamos siempre juntas para todo.

En una entrevista dada por Pilar Bayona en 2017, dio a conocer que su hermana Mili sigue casada y viviendo en México, mientras ella ha tenido que pasar por mucho para lograr mirar atrás sin dolor y resurgir en el mundo de la actuación. "La carrera de una actriz presenta altibajos, hay veces que te llaman para trabajar y otras no, pero nada más. He pasado por momentos peores y mejores, he sido siempre una luchadora en solitario. Vivir no me ha sido fácil, pero llevo en esta profesión toda la vida y el teatro es mi pasión, me encanta".

Pili no logró obtener el éxito que gozó junto a su hermana gemela muchos años atrás, ya que estaba encasillada, como tantos niños prodigio de España, en su papel de Pili y Mili.