¿Qué fue de los hijos de Michael Jackson?

Un día como hoy pero de 2009 murió Michael Jackson, dejando un gran vacío en el mundo del espectáculo y más preguntas que respuestas sobre las circunstanias de su fallecimiento.

A 11 años del trágico suceso, muchos se preguntan qué ha sido de la vida de los tres hijos de "El Rey del Pop": Prince I, Paris y Prince Michael II, quienes eran apenas unos niños cuando su padre dejó este mundo.

Pese a ser hijos de uno de los artistas más legendarios, rodeados de opulencia y con los reflectores fijos en su padre, lo cierto es que la vida de los hijos de Jackson ha cambiado bastante, casi podría decirse que se ha vuelto normal.

Prince Michael Jackson I

Nacido el 13 de febrero de 1997 en California (Estados Unidos), Michael Joseph Jackson, mejor conocido como Prince I, es el hijo mayor de "El Rey del Pop". Su madre es Deborah Rowe, quien estuvo casada con el cantante de 1996 a 1999.

Prince Michael Jackson I. Foto: Especial

Actualmente tiene 23 años de edad y vive en una mansión ubicada en Encino, California, donde tiene su propia productora y disfruta de una vida llena de lujos gracias a la fortuna que heredó de su padre.

El primogénito se graduó de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Loyola Marymount, ubicada en Los Ángeles. Él mismo ha llegado a declarar que sus personas más cercanas son su abuela Katherine y su prima Frances.

En 2019, su madre decaró en entrevista con The Sun que la manera en que tuvo sus dos hijos con "El Rey del Pop" (Prince I y Paris) fue mediante la inseminación artificial.

Cuando Jackson murió, los hijos quedaron a cuidado de su abuela Katherine, con quien Deborah llegó a un acuerdo para poder visitarlos.

Michael Jackson y Deborah Rowe. Foto: AP

Paris Jackson

Nacida el 3 de abril de 1998 en Beverly Hills, California, su nombre completo es Paris-Michael Katherine Jackson. Es la segunda hija que "El Rey del Pop" tuvo con Debbie Rowe.

De entre todos los hijos de Michael Jackson, Paris es quien más ha dado de qué hablar, tanto por su singular belleza como por su deseo de seguir los pasos de su padre en el mundo artístico.

Paris Jackson tiene actualmente 22 años de edad. Foto: AFP

Es actriz, música y modelo, habiendo llegado a cerrar tratos con importantes marcas de moda -como Chanel- que se disputan el poder colaborar con ella.

Forma parte de un grupo musical llamado "The Soundflowers" junto a su novio Gabriel Glenn. Precisamente este año lanzaron su EP con un sencillo titulado "You look (glorious)".

Paris ha asegurado sentirse muy cercana a la cultura afroestadounidense por herencia de su padre, quien desde muy pequeña la familiarizó e incluso le enseñó platillos típicos.

También ha aparecido en numerosos programas de televisión, entre ellos el show de Oprah Winfrey, a donde acudió en 2010 junto a sus hermanos y su madre para relatar cómo ha sido su vida tras el fallecimiento de su padre.

Su estilo dista mucho de los brillos y glamurosidad que caracterizó a "El Rey del Pop", ya que ella ha preferido decantarse por un estilo más retro y sobrio, influeciada por la cultura hippie y el indie folk.

Paris y su hermano mayor son ahijados de Macaulay Culkin, la estrella de "Home Alone" ("Mi pobre angelito"), y la fallecida actriz Elizabeth Taylor.

Foto: AFP

Sin embargo, la vida de Paris también ha estado marcada por momentos turbios y difíciles, pues llegó a revelar que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 14 años de edad, lo que la llevó a intentar suicidarse en múltiples ocasiones tras la muerte de su padre.

Recientemente anunció el estreno de una serie documental que mostrará su vida junto a su novio. Será estrenado a partir del próximo 30 de junio hasta el 4 de agosto.

Prince Michael II

Nacido el 21 de febrero de 2002 en La Mesa, California, Prince Michael Jackson II es el hijo menor de "El Rey del Pop".

A diferencia de sus hermanos, su nacimiento no fue fruto del matrimonio entre Jackson y Debbie, sino de un vientre "alquilado" por su padre, por lo que se desconoce la verdadera identidad de su madre.

Prince Jakson II. Foto: Instagram

Recientemente alcanzó la mayoría de edad cumpliendo los 18 años, por lo que decidió comprarse una mansión en Calabasas (Los Ángeles) con un valor de 2.6 millones de dólares.

Conocido en un principio como "Blanket", decidió cambiar su apodo por "Bigi". A diferencia de sus hermanos, él prefiere mantener un perfil bajo con su vida alejada de los reflectores.

