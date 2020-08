Qué fue de los integrantes de Mi Banda El Mexicano

Una de las agrupaciones más populares de México sin duda alguna es Mi Banda El Mexicano la cual se fundó en 1973 en Mazatlán, Sinaloa, gracias a Casimiro Zamudio, quien supo darle al público una buena combinación entre sonidos de cumbia con batería eléctrica, bajo eléctrico y sintetizadores.

Pero ahora sus fieles fans se han preguntado que ha sido de la agrupación, la cual se dividió en dos debido a problemas entre sus integrantes originales Germán Román y Casimiro Zamudio, pues ahora existen dos agrupaciones llamada Mi Banda El Mexicano, es por eso que aquí te explicaremos que ha sido de estos dos lideres.

Casimiro Zamudio quien es conocido en la industria musical como su majestad, se ha encargado de seguir imponiendo nuevos hits en estaciones de radio y plataformas digitales, por lo que no ha parado de trabajar a pesar de tener una batalla legal de años con Germán Román, con quien salió muy mal debido a pleitos personales.

En 2016 la banda no se ausento, pero regresó pues comenzaron a ganar gran apogeo en festivales de rock uno de ellos fue en Festival del Ajusco, donde lograron reanimar sus éxitos entre los millennials quienes están encantados con música, es por eso que hace unos días volvieron a sacar el éxito Un Ramito de Violetas 2020, con el cual se convirtieron en tendencia para las redes sociales.

Hubo una división de la agrupación haya por el año 2001, entonces surgió alguien que para darse a conocer utilizó a través de una campaña mediática y yo no quise participar en esa campaña mediática o sea y dije bueno le vamos a dar chance hasat que pase, hasta que ya canse y ya pasaron diez años y en diez año no pudo hacer nada, dijo Casimiro Zamudio sobre Germán Román en una entrevista en 2016.

Por si fuera poco Casimiro Zamudio tiene un hijo llamado Alan Zamudio y hace unos años lo incluyó para que formara parte de Mi Banda El Mexicano, donde le ha ido de maravilla, incluso el joven asegura que es un honor trabajar con su padre.

Por su parte Germán Román tampoco ha descansado durante todos estos años, por lo que se ha enfocado en hacer crecer Mi Banda El Mexicano de Germán Román, el cual ha tenido su propio éxito, pero el pleito legal que enfrenta con Casimiro Zamudio aún sigue, algo que parece no tener fin, pues ya tiene varios años.

Tenemos que irnos adaptando a las nuevas generaciones, no todos pensamos igual no es lo mismo que había en los noventa que hay ahora en los 2000, 2010 o 2020 realmente estamos ahorita con todo lo digital, lo más nuevo que anteriormente no lo teníamos, anteriormente teníamos formatos VHS, dijo Germán Román.