Qué fue del cantante El Chapo de Sinaloa

Ernesto Pérez, mejor conocido como El Chapo de Sinaloa de 44 años es un cantante de música grupera nacido el 14 de enero de 1976 en Badiraguato, Sinaloa, desde muy joven se interesó en el mundo de la música, aunque la necesidad económica en su familia dejaba que el ascenso a la fama fuera algo complicado para él.

Desde muy joven el cantante se puso a trabajar con su abuelo, pero siempre tuvo en claro que deseaba cumplir todos sus sueños, uno de ellos era volar en avión, mientras que el otro era ser cantante, aunque lo veía muy complicado, pero jamás se imaginó que unos años después su música traspasaría fronteras.

A los 14 años Ernesto Pérez se fue a Estados Unidos, ya que el único trabajo que consiguió en su pueblo natal fue de clarinetista en una banda, pero no le alcanzaba el dinero, por lo que emprendió un viaje a la frontera para ganar más dinero, su primer trabajo fue en un restaurante, por lo que estaba feliz en ese momento, pero aún soñaba con ser artista.

Tras mandarle dinero a su familia, El Chapo de Sinaloa se encontró con unos amigos quienes también buscaron el sueño americano, y por azares del destino comenzaron a formar una banda donde el interprete explotó sus dotes de músico, por lo que poco a poco fue formando sus primeros pininos.

Ahí empieza la historia más difícil, porque ya, yo ya no quería estar en un restaurante, yo era artista, yo me sentía artista, yo quería ser artista, dijo en una entrevista para Univisión.

En busca de sus sueños, El Chapo de Sinaloa y su banda ahorraron alrededor de dos mil dolares para que una estación de radio pudiera lanzar una canción que ellos había grabado, pero no fue suficiente para que fuera conocido, por lo que siguió 'picando piedra' para convertirse en un artista.

Para el 2004 El Chapo de Sinaloa logró la fama que tanto deseaba desde los 14 años y fue con el álbum Tú, Yo Y La Luna, donde las estaciones de radio de México y Estados Unidos lo dieron a conocer en el mundo de la música ranchera, además comenzó a lanzar varios videos musicales, por lo que su agenda como artista era cada vez más llena, pues se presentaba en palenques y jaripeos donde era la sensación del momento.

Su última producción discográfica fue Apasionado en 2015, pues decidió regresar a México para postularse como alcalde de Nayarit, como candidato independiente, y aunque no ganó las elecciones, sigue muy entrado en el mundo de la política, pues en sus redes sociales sigue apareciendo en varios eventos políticos, donde asegura que dicho medio le gusta bastante.

Hasta el momento El Chapo de Sinaloa no ha sacado ningún éxito en la radio, debido a que se ha enfocado a otros proyectos personales, lo que sí es un hecho es que sus fans lo siguen esperando para verlo una vez más en los escenarios, aunque no sé sabe cuando dará la sorpresa de regresar.

"Sigo pensando que este wey es nuestro Freddie Mercury sinaloense, aunque aclaró no es por la voz porque no va a faltar quien diga sino por su parecido en la cara y físico", "Chapo de Sinaloa te amooooooo tu no cantas como la musica que es pura basura de hoy en día", "Tan hermosos recuerdos con esta canción la noche perfecta", "Recuerdo cuando estaba peque que decía que amaba al Chapo su musica esta muy muy hermosa", le escriben al Chapo de Sinaloa en redes sociales.