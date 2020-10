¿Qué fue del gamer Douglas Martin, el ex novio de Yanet García?

En su momento Douglas Martin fue muy criticado en redes sociales, pues supuestamente había terminado su noviazgo con la hermosa y escultural Yanet García (la ex chica del clima del programa Hoy), para enfocar todo su tiempo a su preparación para un campeonato mundial de "Call of duty" (serie de videojuegos de disparos en primera persona, de estilo bélico, creada por Ben Chichoski).

Douglas Martin y Yanet García terminaron su relación amorosa en el 2018. Tras superar la ruptura el gamer continuó con su pasión en el mundo de los videojuegos, con su estilo de vida fitness y con un nuevo amor. El ex novio de la ex chica del clima se hace llamar en "Call of duty" como "FaZe Censor". En su canal de YouTube donde tiene más de 2.5 millones de suscriptores, se describe de la siguiente manera:

Soy un jugador profesional al que le gusta hacer ejercicio y hago todo lo posible, para inspirar a tantas personas como pueda para que sigan sus sueños.

Hoy en día Douglas Martin, conocido en el mundo de los gamers como "FaZe Censor", tiene una relación amorosa con una joven creadora de contenidos para YouTube, de nombre Marilyn. En agosto pasado le jugó una broma a su novia, haciendole creer que terminaba con ella para dedicarse al campeonato de "Call of duty", burlándose a su vez de aquellas críticas que recibió hace dos años al terminar su noviazgo con Yanet García.

Douglas Martin reveló los verdaderos motivos de su ruptura con Yanet García

En octubre de 2018 el gamer contó que Yanet García aparecía en varios de sus videos y ante esto, le exigió una parte de las ganancias que obtenía por ellos en su canal de YouTube. "Todo empezó a cambiar cuando le mencioné cuánto dinero se podía hacer en YouTube. En ese entonces, la plataforma no era mainstream; nadie respetaba a YouTube como una profesión como lo hacen ahora. Así que cuando ella entendió cuánto dinero hacia yo en YouTube, quiso obtener un porcentaje de los videos que yo estaba haciendo".

Douglas Martin manifestó que no cedió a la petición de su ex novia, aunque la apoyaba económicamente e incluso le compró un coche con el que supuestamente ella no estaba contenta. "Lo que más me enojó y tengo que ser honesto con ustedes, fue cuando le compré a esta chica un coche, la mayoría de las veces, si le vas a comprar a tu novia un auto, se ponen felices y lo aprecian". El youtuber quiso filmar el momento en el que ella descubría el auto, a lo que Yanet se negó e incluso le preguntó cuáles serían sus verdaderas intenciones al hacer el video. Ante esto el gamer se molestó, dice, y le echó en cara que él pagaba las cuentas, su visa y que la trataba "como a una reina".

Literalmente hice todo para asegurarme de que ella estuviera bien, que estuviera cómoda, que pudiera aprender inglés. Literalmente todo. Siempre estuve ahí y siempre la apoyé. Nunca la engañé, ni le mentí, ni robé. Fui honesto y creo que ese fue el problema.

Más allá de los problemas de dinero entre ellos, Douglas dice que otro tema que causaba discordia era que ella no aprobaba a sus amigos. "Me daba ultimátums de quiénes podían ser o no mis amigos".

Douglas Martin tiene 1.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @censor

Posteriormente Yanet García respondió a las declaraciones de su ex novio: "conocí el amor en su máximo esplendor y con eso me quedo, quienes me conocen saben que soy una persona entregada, trabajadora y perseverante. Ahora desconozco de quién estuve enamorada y por eso estoy señalando falsedades a las que no me pienso prestar, mucho menos si es para conseguir un fin económico, pues sin duda mi expareja decidió cambiar el amor incondicional por el dinero, o como bien le llaman en las plataformas digitales, la monetización".

Yanet García resaltó que pese a lo que Douglas Martin decía, ella labró su carrera gracias al esfuerzo de varios años. "Desde muy joven he luchado por tener una independencia económica y no depender de nadie en ningún sentido, me siento privilegiada pues gracias al esfuerzo constante desde que vivía en Monterrey he ido construyendo una carrera con la esperanza de que a la larga rindiera frutos, hoy agradezco todas las oportunidades que la vida me ha brindado".