¿Qué grado de escolaridad tiene Belinda? Así se expresó la ex de Christian Nodal de su época estudiantil

Tanto Belinda como Christian Nodal han acaparado los titulares de la prensa de espectáculos luego de que se confirmara su separación, no más "Nodeli", la historia de amor había llegado a su final y al parecer, los jóvenes cantantes no terminaron en los mejores términos. Ante la polémica ruptura, muchas personas se han interesado en varias curiosidades sobre la también actriz de telenovelas.

¿Cuáles han sido los novios de Belinda? ¿Por qué terminaron Belinda y Christian Nodal? ¿Cuántos novios de Belinda se han tatuado? ¿Cuál ha sido la relación más larga de Belinda o ¿Qué carrera estudio Belinda?, son algunas de las consultas en Google sobre la actriz de 32 años de edad, de origen español y naturalizada mexicana.

Con respecto a los estudios escolares de Belinda Peregrín Schüll, en una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, para su programa "El minuto que cambió mi destino", comentó que solo estudió hasta tercero de secundaria.

Estudié hasta tercero de secundaria y prepa, ya no, obviamente en casa, pero secundaria si llegué a ir la escuela, que fue la peor época de escuela, terrible.

Belinda tenía 10 años de edad cuando comenzó su carrera artística, debutando como protagonista de la telenovela infantil "Amigos x siempre", con el personaje de Ana Capistrán Vidal. En aquella entrevista contó que durante su infancia "era muy amiguera", sin embargo, una vez que inició con su carrera, se volvió muy tímida.

"Tenía muchas amigas, cuando empezó 'Amigos x siempre', cambio mi vida completamente, como que me hice otra persona".

Esto se debió en gran medida al haber sido víctima de bullying. "Me molestaban desde niña, que si yo era la de la novela, como 'Ana' tenía super poderes en 'Amigos x siempre', que si yo estaba loquita, muchísimas cosas que me molestaban, el famoso 'Sapito', siempre fue como ese bullying, como veían que me afectaba mucho, se aprovechaban todas las niñas".

Manifestó que su etapa en los finales de la primaria y los tres años de secundaria, "fue una época bastante difícil". Entre los 9 y 17 años de edad "no tenía amigas, las niñas me molestaban, me peleaba en el baño, porque yo siempre defendía a las niñas que eran como más tímidas, ese grupito de las niñas que molestaban, siempre yo estaba ahí, pero de ellas era la más fuerte".

Desde muy pequeña ha trabajado en los foros de televisión, estudios de grabación y en los escenarios, por lo que no pudo tener una vida escolar normal, incluso una infancia y adolescencia como cualquier otra jovencita.

Belinda es originaria de Madrid, España. A los cuatro años de edad se muda junto a su familia a la Ciudad de México, donde ha radicado desde entonces. Parte de sus estudios de primaria los cursó en el Colegio Miraflores, pero debido a las grabaciones de "Amigos x siempre", tuvo que dejarlos.

Tuvo que continuar con sus estudios en una escuela abierta durante la filmación de "Aventuras en el tiempo", otra de las telenovelas infantiles que protagonizó en Televisa. Otra de las escuelas en las que hizo sus estudios fue el Colegio Westminster, al sur de la Ciudad de México.