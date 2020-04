Qué ha sido de Arturo Peniche galán de telenovelas

Un galán de las telenovelas mexicanas, a quien ya no hemos visto durante un buen tiempo sin duda alguna es Arturo Peniche, como todos saben alcanzó tremenda popularidad al encarnar a Jorge Luis en la telenovela, María Mercedes en la década de los noventa.

Los últimos proyectos de Peniche fueron en 2019 en la bioserie de Silvia Pinal y Cita a ciegas entre otros trabajos, pero muchos se preguntan que ha sido del histrión, quien enamoró a millones con sus personajes.

Actualmente Arturo se mantiene muy activo en Instagram, ya que no le gusta estar desapartado de sus fans, quienes han apoyado su carrera desde sus primeros papeles en la pantalla chica.

Además ha disfrutado al máximo su mejor etapa y es la de ser abuelo, ya que en algunas entrevistas a dicho que sus nietos lo tiene loco.

"Son dos nietos los que tengo y son dos amores indescifrables, no hay forma de decir lo que provoca el ver la continuidad de lo que tu has provocado en la vida o de lo que yo e provocado en la vida, me tienen loco", dijo Peniche en una entrevista.

Peniche también se ha caracterizado en el mundo de la farándula por ser un hombre alejado de la polémica, ya que nunca a estado envuelto en los escándalos y es que siempre separa su vida privada del trabajo.

Cabe mencionar que Arturo podría regresar pronto aún melodrama mientras pasa la pandemia de coronavirus que hay en el mundo entero, aunque no ha dicho nada sobre nuevos trabajos sus fans lo quieren de vuelta.

