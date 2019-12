Qué ha sido de César Évora, el galán de novelas que hizo suspirar a muchas

Quién no recuerda aquel galán que con su voz varonil enamoraba a cualquier mujer, y no era solo eso, su porte y su belleza conquistó el corazón de muchas mexicanas. Se trata del actor cubano César Évora quien cumplió este año 60 años, sin embargo no hay duda de que sigue conservando esa galanura que lo caracteriza y sigue siendo uno de los actores más reconocidos en el mundo del espectáculo.

Quién es César Évora

César Évora nació en La Habana, Cuba, el 4 noviembre de 1959. Llegó a México en el año de 1980 y por azahares del destino encontró su vocación en la actuación, llevándolo a conseguir papeles muy importantes en telenovelas, al grado de convertirse en el protagonista de muchas ellas. Asimismo, debido a su fama también incursionó en el mundo del cine, compartiendo libreto con los grandes de aquella época.

Tuvo tanto éxito en México, que decidió quedarse a vivir y en 1999 obtuvo la nacionalidad mexicana.

Laberintos de pasión, Cañaveral de pasiones, El manantial, Abrázame muy fuerte, El privilegio de amar y Entre el amor y el odio, son algunas de las telenovelas en las que ha actuado César Évora, quien en la actualidad lo han catalogado como el sugar daddy que todas las mujeres quisieran tener, pues todavía sigue conservando su galanura.

El actor tuvo tres hijos y hoy se encuentra en una relación estable con Vivian Domínguez.

Su más reciente participación fue en Ringo, una telenovela mexicana producida por Lucero Suárez para Televisa que se estrenó el 21 de enero de 2019 por Las Estrellas.

Está protagonizada por José Ron y Mariana Torres, con las participaciones antagónicas de Jorge Poza, Gabriela Carrillo y Alfredo Gatica, y con las actuaciones estelares de César Evora, Luz Ramos, Otto Sirgo y Silvia Mariscal.