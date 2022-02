¿Qué ha sido de El As de la Sierra, interprete de famosos corridos como "Entre perico y perico"?

Es considerado una leyenda viviente de la vieja escuela de los corridos. A sus 52 años de edad y con 25 años de trayectoria musical, el cantante y compositor sinaloense José Heredia, mejor conocido como El As de la Sierra, sigue complaciendo a su fiel público con sus famosos corridos, así como con los temas románticos al puro estilo norteño.

El As de la Sierra es originario del poblado San José del Cañón, en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa, México. Hoy en día, vive en California, Estados Unidos y desde hace un buen tiempo, no ha podido regresar a su país natal. Mucho se ha dicho que esto se debe a unas amenazas de muerte.

"No tenemos enemigos gracias a Dios, con todo mundo estamos bien, todo mundo nos quiere, amenazas menos, no vamos (a México) por motivos de...otras cuestiones, acá estamos a gusto", manifestó al respecto El As de la Sierra en una entrevista con el youtuber Margarito José.

Al tener bastante tiempo de no presentarse en México, muchos pudieran que el cantante sinaloense está retirado. Sin embargo, sigue ofreciendo shows en el otro lado de la frontera e incluso, se encuentra trabajando en una nueva producción discográfica. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales:

"Que tal mis amigos, solo para decirles que estamos grabando un disco bien chingón, en honor a la época pesada". Asimismo, entre sus más recientes proyectos, está el relanzamiento de "El corrido del ocho", tema que hiciera famosos el fallecido cantante Fabián Ortega Piñón, mejor conocido como "El Halcón de la Sierra".

Dicho relanzamiento del corrido antes mencionado, incluye las voces de Lupillo Rivera y Jorge Gamboa. "Para que estén pendientes mi gente, de nueva cuenta 'El corrido del ocho'. Échenle ganas mi gente, puro pa' delante".

"¡Eres una leyenda!", le dicen los fans a El As de la Sierra

José Heredia se mantiene activo en redes sociales como Instagram y Facebook, donde comparte antañas presentaciones y fotografías del recuerdo, recibiendo mensajes de parte de sus fans, quienes le expresan su admiración.

"El número uno, El As de la Sierra", "compa, de toda la bola de cabrones, usted canta más perro, lo he seguido desde 1996, saludos desde San Jacinto, California", "el número uno de Sinaloa" y muchos más.

Entre sus canciones más famosas están "Entre perico y perico", "Catarino y los rurales", "Linda güerita", "Dicen que soy traficante", "El muchacho alegre", "De esta sierra a otra sierra", "Los barandales", "El helicóptero negro", "Se les peló Baltazar", "Alegre y mujeriego", "Patrón de patrones" y más.

El primer éxito musical de El As de la Sierra, fue el corrido "El helicóptero negro". En otra entrevista con Margarito José expresó: "todas mis canciones, de todos los discos, la gente las corea conmigo en los bailes, disco grabado era éxito seguro".

Asimismo, mencionó su gran satisfacción por los comentarios de sus fans. "En ciertos bailes, veo a la gente con gran entusiasmo gritándome: '¡eres una leyenda!' Bien bonito, se siente muy bonito".