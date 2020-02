¿Qué ha sido de Marian Lorette, ex participante de La Voz Kids?

Marian Lorette de León era de una de las participantes favoritas para ganar la Voz Kids México, sin embargo, un fuerte accidente en un juego mecánico durante una celebración en su escuela en su natal Saltillo, Coahuila, provocó que la pequeña fuera hospitalizada en terapia intensiva. Posteriormente tuvo que abandonar la competencia por cuestiones de salud.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Marian Lorette ha compartido con todos sus seguidores la evolución que ha tenido desde que sufrió aquel accidente. En un par de recientes post publicó mensajes llenos de esperanzas, "la Luz está en ti, la obscuridad puede cubrirla, pero jamás podrá apagarla, Nunca, Nunca dejes de creer en ti, siempre serás un ser muy especial y brillante".

En otro post en su feed de Instagram donde la bella niña tiene de fondo el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, manifestó:

A veces tenemos pequeños accidentes que Dios nos manda para tener una lección de vida y eso es un aprendizaje.

"Yo he aprendido que no importa lo que pase, que tenemos que seguir adelante luchando y vivir muy feliz, nunca te des por vencido", resaltó la ex participante de La Voz Kids.

Marian Lorette no quitará el dedo del renglón y seguiré luchando por su sueño: ¡ser una gran cantante!

En diciembre pasado lanzó su versión de la canción "Lo busqué" de Ana Bárbara.