Qué ha sido de la actriz Nora Salinas

Un actriz de renombre que ha causado todo tipo de sensaciones en el mundo de las telenovelas sin duda alguna es Nora Salinas, quien se ha convertido en todo un icono con sus interpretaciones en la pantalla chica, pero muchos se preguntan que hace actualmente la famosa.

Su último proyecto fue en Por amar si ley, donde encarnó a Raquel Campos, a partir de ahí no hemos visto algo de la famosa que se dio conocer en proyectos como Carita de ángel, y Rosalinda entre otras.

Actualmente Nora está entretenida en otros proyectos el que más le gusta es el de su propia vida pues la vemos muy feliz en redes sociales donde se le ve disfrutando de su familia en la comodidad de su hogar, aunque sus fans le piden que regrese pronto.

Por si fuera poco hace unas semanas Nora cambió su look de cabello totalmente, prueba de ello fue un video que subió a las redes sociales y donde habló del tema del momento el coronavirus (Covid-19).

"Hola y pues bueno quiero saludarlos con mi nuevo look y decirles que no estemos tan asustados por el coronavirus no entremos en pánico no estemos viendo noticias todo el tiempo para estresarnos y entrar en pánico eso es lo que yo no quiero", dijo Nora en un video.

Te puede interesar

Ludwika Paleta responde a los ataques por no vacunar a sus hijos

Paola Rojas de regreso a su noticiero tras su cuarentena por COVID-19

Mia Rubín invita a sus seguidores a pasar la cuarentena con ella