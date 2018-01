¿Qué ha sido de los hijos más pequeños de Maríana Levy?

Hace más de doce años que la actriz Mariana Levy perdió la vida debido a un tremendo susto que vivió por temor al ser asaltada mientras un individuo caminaba cerca de su vehículo con un arma.

La hija de Talina Fernández se dirigía al parque de diversiones Six Flags, cuando de pronto ocurrió el fatal suceso que marcó la vida de su familia, después de la muerte de Maríana, su familia fue separada Paula y José Emilio en ese entonces tenían 3 y 1 año, se marcharon con su padre José María Fernández, 'El Pirru', mientras que María se fue con su abuela la conductora Talina Fernández.

Tras la muerte de Maríana, 'El Pirru´ empezó a salir con la grupera Ana Bárbara y se casaron en 2006 la cantante tomo el papel de mamá y se encargó de los hijos pequeños del 'Pirru', fruto de esa relación nació el pequeño José María Fernández Ugalde.

Aunque en el 2010 la pareja se separó Ana Bárbara sigue frecuentando a los pequeños José Emilio y Paula quienes la llaman mamá y aun conviven con ella en redes sociales podemos ver la relación que llevan.

En abril del 2017 la cantante viajo con todos sus hijos a Disneyland, a pesar de ya no convivir tanto la distancia no ha sido impedimento para no verse.

En Disneyland con toda la familia Una publicación compartida por Jose Fernández Levy (@josefernandezlevy) el Abr 17, 2017 at 1:18 PDT

Cabe mencionar que hace unos meses 'El Pirru' contrajo nupcias nuevamente con Alejandra Huesca, una mujer 27 años menor que él además también lleva una buena relación con los hijos de su esposo.

#los cachorros #wedding#family#puebla Una publicación compartida por Pirru (@pirrufernandezm) el Dic 25, 2017 at 6:19 PST



Te puede interesar así luce María Levy la hija mayor

María Levy, hija mayor de la fallecida actriz Mariana Levy Fernández y el actor Ariel Padilla, lleva tiempo causando furor en redes sociales debido al parecido físico con su mamá, pero también a su belleza natural.

Una publicación compartida por M A R I A . L E V Y (@marialevyy) el Ene 2, 2018 at 6:35 PST

Aunque ella se mantiene alejada del medio del espectáculo, sí es muy famosa en redes sociales, sobre todo en Instagram. En esta red social tiene más de 130 mil seguidores y sus publicaciones están llenas de halagos y comentarios positivos.

La joven ha compartido varias fotografías en bikini y ha causado sensación por su abdomen.

María Levy, compartió recientemente una fotografía que dejó poco a la imaginación de sus seguidores en redes sociales.

En dicha imagen se puede apreciar a la hija de Mariana Levy con un top obscuro, ropa interior y un par de botines negros.

Asimismo, como mensaje de la foto, escribió lo siguiente:

“Ese día descubrí mi amor por las tortas de tamal y me comí dos”.

Al parecer María es amante de la fotografía, pero no podemos negar que si quisiera dedicarse al modelaje tendría muchísimo éxito.

Con información Quién