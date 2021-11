¿Qué hacían juntos Eugenio Derbez y la cantante surcoreana CL, ex líder de la banda de K-Pop 2NE1?

El comediante mexicano Eugenio Derbez y la cantautora surcoreana Lee Chae Rin, mejor conocida en el K-Pop como CL, sorprendieron a sus miles de seguidores con un encuentro que tuvieron y el cual compartieron en las stories de sus respectivas cuentas de Instagram. Dicha reunión tuvo lugar en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

De momento se desconoce el motivo de este encuentro entre el esposo de la cantante Alessandra Rosaldo y la ex líder del girl group surcoreano 2NE1, una de las agrupaciones femeninas más extraordinarias del K-Pop.

¿Será que a CL le gusta "La Familia P. Luche? ¿Eugenio Derbez es fan de la música de 2NE1 y de CL? ¿A caso el comediante ha bailado "I am the best" junto a su esposa Alessandra Rosaldo? ¿Trabajarán en algún proyecto?

Son algunas de las interrogantes con respecto a este encuentro, sin embargo, se desconocen mayores detalles, por lo que tendremos que esperar a que alguno de los dos cuente la historia detrás de la fotografía que compartieron.

La selfie de CL con el comediante Eugenio Derbez.

"En mi existencia me imaginé a CL en una foto con Eugenio Derbez", "ver esta foto es lo más random que he visto el día de hoy", "como es que Eugenio Derbez se atreve a vivir mi sueño de conocer a CL" y muchos más, son los comentarios en Twitter.

Asimismo usuarios redes sociales bromearon sobre que la rapera Lee Chae Rin, se reunió con el papá de la actriz Aislinn Derbez, para hacer audiciones para la serie "La Familia P. Luche". El mismo Eugenio se sumó a estos comentarios y a manera de broma, publicó en las stories de su perfil de Instagram, un nuevo póster de este show de televisión, con CL como su protagonista.

Eugenio Derbez se sumó a las bromas sobre su encuentro con CL.

¿Quién es CL, la cantante que se tomó una selfie con Eugenio Derbez?

Para quienes se lo han preguntado, te comparto un poco sobre ella. Como mencionamos al principio, su nombre verdadero es Lee Chae Rin, tiene 30 años de edad y es originaria de Seúl, Corea del Sur. Es una de las cantantes, compositoras y raperas más aclamadas del K-Pop.

Fue trainee en la agencia surcoreana JYP Entertainment y posteriormente se unió a YG Entertainment. Debutó en el 2009 como una de las integrantes y líder de la banda 2NE1, acrónimo de la frase en inglés "New Evolution of the 21st century" (Nueva Evolución del siglo 21).

El girl group, integrado también por Dara, Bom y Minzy, permaneció activo durante siete años y en el 2016, ante la sorpresa y tristeza de sus millones de fans, YG Entertainment confirmó la disolución de 2NE1 el 25 de noviembre de 2016.

Tras el final de 2NE1 sus miembros continuaron con proyectos en solitario. En el caso de CL, poco antes de la disolución de la banda, había comenzado su carrera como solista en Estados Unidos y en el 2019 ya no renovó contrato con YG Entertainment. En diciembre de ese año lanzó el EP "In the name of love".

En octubre pasado CL lanzó su primer full álbum "Alpha", que incluye los éxitos "Spicy", "Lover like me", "Tie a cherry" y varios más. Ha ganado premios como "La mujer asiática más inspiradora" en el 2019 en los Premios People's Choice.