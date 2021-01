¿Qué hago con nuestros sueños? cuestiona novia de Efraín Ruales tras su muerte

La repentina muerte del conductor Efraín Ruales a manos de la delincuencia dejo en Shock a las personas que le conocían, admiraban y amaban. Entre los más afectados se encuentra su novia Alejandra Jaramillo, con quien tenía un futuro planeado.

La también conductora de televisión publicó una foto junto a Efraín en su cuenta de Instagram. La imagen fue acompañada de una emotiva carta dedicada al hombre con el que quería casarse y tener hijos

No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar”, comienza la explicar la conductora.