¿Qué hará Honorina con el premio de MasterChef México?

Honorina Arroyo dice que aún no sabe qué hará con el premio de un millón de pesos que obtuvo al ganar MasterChef México 2017. En el programa dijo que parte del dinero lo destinaría a ayudar a su compañera Seila Vidal, hoy dice que sí le dará algo de ayuda para que se motive.

La tlaxcalteca de 56 años se volvió tendencia en las redes sociales el domingo por la noche durante la final del reality show.

“No me siento famosa, siempre tiene que haber humildad, uno siempre tiene que saber de dónde viene y yo no me he puesto chocosa”, señala.