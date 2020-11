¿Qué harías si tu ex te llama y estuvieras con Natti Natasha? Esto respondieron sus fans

Natti Natasha se unió al remix "Ayer me llamó mi ex" junto a Prince Royce, canción del artista urbano argentino Khea, en el que mezcló su trap romántico con la bachata. Este trío musical ha causado toda una euforia musical con dicho remix; el video musical tiene ya más de 25 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

"Khea y yo compartimos algunos miembros de nuestro equipo y en el momento que me pusieron la canción, supe que si había un remix me encantaría formar parte. Pero además, me encanta que me haya dado la oportunidad de ¡por fin poder trabajar con Prince Royce!", comentó Natti Natasha sobre este lanzamiento musical, en una entrevista para la agencia efe.

Natti Natasha tiene casi 27 millones de seguidores en Instagram.

El remix "Ayer me llamó mi ex" profundiza en el tema del original. Los tres artistas cuentan las diferentes formas de vivir la ruptura de una relación tóxica, que es saboteada por la atracción. En un reciente post en su feed de Instagram, la hermosa Natti Natasha preguntó a sus millones de seguidores: "te llamo tu ex y estás conmigo, ¿qué le dirías?". Estas fueron algunas de las respuestas de sus fans:

"Estoy con natti, deje su mensaje después de la señal".

"Ya encontré al amor de mi vida no jodas".

"No le respondería nada y me quedaría charlando contigo".

"Ando con Natti hablamos nunca, porque si te digo que hablamos el martes tienes esperanza".

"¡Hey! ¿Y a ti quién te desbloqueó?".

"Que estoy con la mujer más bella ❤️".

"No me jodas ahorita, que ando con la tremenda diosa Nati".

Natti Natasha en un triángulo amoroso

Por otra parte, desde hace varias semanas surgieron los rumores de una separación entre Karol G y Anuel AA. En redes sociales la dominicana Natti Natasha ha sido señalada como "la tercera en discordía".

La última fotografía que los cantantes compartieron juntos en redes sociales, fue en agosto pasado, lo que también ha "alimentado" los rumores de una separación. El pasado 14 de agosto Anuel AA expresó: "el que quiera joder con esta reina, recuerden que tiene un rey que fue un soldado de guerra toda su vida y que aún lo sigue siendo". Este mensaje estaba dirigido a los haters de su hermosa novia Karol G.

Al parecer Anuel AA le habría sido infiel Karol G. Foto: Instagram @anuel

Por su parte Karol G, el pasado 22 de agosto compartió un par de amorosas fotografías junto a su novio Anuel AA, celebrando los dos años que tenían de noviazgo, "hace dos años nos encontramos por primera vez para hacer un video musical, quien diría que vendrían dos años de aprender, de crecer, de vivir, de disfrutar juntos. En casa nos aconsejamos, en la calle nos apoyamos, dos años y contando, mi persona favorita".

Hasta el momento Karol G y Anuel AA no han comentado nada al respecto. Foto: Instagram @karolg

¿Anuel AA y Karol G terminaron su noviazgo? Es la pregunta que sigue en el aire. Unos mensajes que cada uno compartió en sus redes sociales, han sembrado la duda aún más en sus seguidores. "Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie. Algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo, por eso me voy, adiós", escribió el reguetonero puertorriqueño en un post en su feed de Instagram.

Posteriormente Karol G expresó en sus redes sociales: "la gente se extraña porque años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer. Amiga, los años y la experiencia cambian, cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida, obviamente no somos los mismos que antes".

Hasta el momento Natti Natasha no ha comentado nada al respecto, al igual que Karol G y Anuel AA.