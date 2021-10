México.- No cabe duda que Yalitza Aparicio nació para ser una estrella y no sólo su debut en 2018 en la película Roma de Alfonso Cuarón es una prueba, sino también todos los éxitos que ha tenido después de esto, siendo su nombramiento como embajadora de Cartier el más reciente.

La actriz mexicana suma otro éxito a su carrera profesional y es ser la embajadora de la prestigiada marca de joyería Cartier, un momento clave de su currículum, pues logrará poner en alto el nombre de México en todo el mundo.

A través de una publicación en Instagram, Yalitza Aparicio reveló que fue nombrada como Friend of the Maison de Cartier, mostrándose de lo más feliz por esta nueva aventura y los comentarios repletos de apoyo no se hicieron esperar.

En la fotografía que compartió se le ve posando como toda una modelo profesional en un elegante atuendo completamente negro; un vestido midi de mesh de cuello alto, mangas largas de encaje y un par de zapatillas plateadas.

¡Que hermosa! Yalitza Aparicio se convierte en embajadora de Cartier luciendo como una modelo profesional

Claro, no podían hacer falta las joyas de Cartier para estilizar el look y le tocó llevar un par de brazaletes de oro blanco, un par de aretes grandes y un anillo con esferas, sin duda alguna, luciendo bellísima y sin dejar de lado ese porte tan imponente que tiene.

El nombramiento de Yalitza Aparicio como embajadora de Cartier se llevó a cabo en un exclusivo evento en el que estuvieron presentes diferentes celebridades como lo son Michelle Salas y Darío Yazbek, embajadores de la marca y personal importante para la joyería, mientras se presentaron las piezas más exclusivas de la colección Clash.

