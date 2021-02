¿Qué hizo Gina Carano para que la corrieran de The Mandalorian y Disney+?

Estados Unidos.- La actriz Gina Carano, de 38 años de edad, después de que el hashtag "#FireGinaCarano" se volviera tendencia en Twitter, fue despedida por Lucasfilm y ya no formará parte de la popular serie "The Mandalorian" y otros proyectos de Disney+, esto por sus polémicas y controversiales declaraciones en las redes sociales.

A través de un comunicado oficial, Lucasfilm dio a conocer que la estadounidense ya no formaba parte de la empresa, refiriéndose a las recientes publicaciones de Carano en Instagram, denominándolas como "aborrecibles e inaceptables".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que esté en un futuro. Sus publicaciones en las redes sociales que denigran a personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables", declaran.

Leer más: Taylor Swift lanzará nueva versión de su álbum Fearless de 2008

Despiden a Gina Carano de The Mandalorian; daba vida a Cara Dune

¿Qué fue lo que sucedió?

El pasado miércoles, la actriz y exluchadora de artes marciales mixtas (MMA) compartió a través de su cuenta de Instagram comentarios del actual clima político en Estados Unidos en comparación con el clima político de la Alemania Nazi.

"Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?", cuestionó la expareja de Henry Cavill.

Aunque a pocos minutos su publicación fue eliminada, sus seguidores no perdieron la oportunidad de tomar capturas de pantalla y estas de inmediato se hicieron virales en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que la actriz causa indignación pública entre sus seguidores, pues en septiembre del año pasado, Carano se burló de quienes utilizan sus pronombres preferidos en redes sociales; utilizando "beep/bop/boop" en su cuenta de Twitter.

Sobre el tema, la actriz se retractó sobre la polémica y reveló que Pedro Pascal, cuya hermana se declaró transgénero, le ayudó a comprender los pronombres.

Leer más: Kylie Jenner maquilla por primera vez a su padre, Caitlyn Jenner, después de su transición

"[Pedro] me ayudó a entender por qué la gente los incluía en su biografía. No lo sabía antes, pero ahora sí. No los pondré en mi biografía, pero es bueno para todos los que elijan. Me opongo al acoso, especialmente hacia los más vulnerables y a la libertad de elegir", compartió.

Eso no lo es todo, hace un par de meses atrás, Carano compartió una imagen en la que se burlaba de quienes utilizaban cubrebocas en medio de la pandemia. Además, apoyó la idea de que en Estados Unidos había ocurrido un fraude electoral.

Fueron todas estas declaraciones las que contribuyeron a que Carano fuera despedida, según reveló una fuente cercana a Lucasfilm a The Hollywood Reporter, esto último fue lo que la llevó al despido. "Han buscado una razón para despedirla durante dos meses y lo de hoy fue la gota que derramó el vaso", explicó.

Durante siete episodios de las dos temporadas de "The Mandalorian", Gina Carano dio vida a Cara Dune, personaje que se volvió muy popular dentro del universo de "Star Wars", mismo que tendría su propia serie y los planes se revelarían en diciembre, pero la idea terminó siendo desechada.