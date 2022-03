¿Qué hizo el cantante Víctor García con el millón y medio de pesos que ganó en La Academia?

El cantante mexicano Víctor García, de 46 años de edad, se dio a conocer hace ya varios años en el medio artístico de nuestro país, al formar parte de la primera generación de La Academia, uno de los proyectos más exitosos que ha tenido TV Azteca desde su fundación, siendo esta generación, la más exitosa de todas.

El también actor originario de Ciudad Madero, estado de Tamaulipas, México, fue uno de los participantes más populares y ganó el segundo lugar de aquella competencia musical. Recibió como premio un contrato con Sony Music, así como un millón y medio de pesos. ¿Qué hizo con el dinero que ganó en La Academia?

Recientemente, estuvo como invitado en el programa de radio "La caminera" que conduce "El Capi" Pérez junto a Fer Gay y Fran Hevia. En una parte de la entrevista, participó en una dinámica llamada "El cofre del tesoro", donde respondió preguntas del público. "¿Qué hiciste con el millón y medio de pesos que ganaste hace 20 años en La Academia?".

Ante esta interrogante, Víctor García mencionó haber repartido su premio con su familia y sus amigos más cercanos. "Los repartí, la verdad nunca había visto tantos ceros en una tarjeta, un día me dieron una tarjetita y puros numeritos, puros ceros".

El actor de telenovelas como "Dos tipos de cuidado en la ciudad" y "Los Sánchez", recordó que tras haber recibido aquel premio, gastó una parte comprando cosas para otras personas, pues le nacía del corazón.

"Pues espléndido, nunca has visto esas cantidades y crees que nunca se te va a acabar, siempre andaba con 100 en una bolsa y 100 en otra bolsa, y con los amigos de: 'oye, que vi unos lentes', y yo llegaba y decía: '¿cuánto cuestan esos lentes?'".

Asimismo, el ex participante de La Academia, mencionó que en cierto momento "le sufrí, porque me di cuenta de que sí se acaba (el dinero), los repartí también con mi familia y me quede con una cantidad para seguir manteniendo esta vida como de locura, un ratito, me agarró a los 26 años".

Por otra parte, en la charla que tuvo en el programa de radio antes mencionado, confesó que la soberbia le ganó en La Academia. "A lo mejor ahí me pegó un poquito la soberbia, porque yo venía trabajando en un lugar que te exigía un nivel en todos los aspectos de entretenimiento, entonces a lo mejor dejé de creer porque pensé que me las sabía de todas, todas".