¡Qué inicie la contienda! Eugenio Derbez adoptará a cinco usuarios de Tik Tok

Tal parece que a Eugenio Derbez no le bastó con tener a cuatro hijos, pues ahora anunció que estará adoptando a cinco más, en la plataforma de videos Tik Tok.

Anunciado la dinámica ‘Hijos Adoptiktoks’, Eugenio Derbez sentó las bases para una contienda entre usuarios de Tik Tok para ser ‘adoptados’ por el comediante, y colaborar con él para videos dentro de la plataforma.

En cuestión de horas, la bandeja de entrada del actor se inundó con miles de mensajes pidiendo ser los elegidos para la adopción, y en redes sociales el anuncio se volvió tendencia por los intentos de los usuarios tratando de llamar la atención de Eugenio Derbez.

Manifestando el no tener “una familia normal”, frase célebre que Eugenio Derbez hizo popular en ‘La Familia Peluche’, el comediante anunció que estará buscando expandir todavía más su árbol genealógico, que de por sí ya está lleno de grandes estrellas dentro del mundo del entretenimiento.

Eugenio Derbez dio a conocer que estará buscando tener más hijos, aunque estos no serán del ‘gen Derbez’, sino que adoptará a cinco usuarios de la plataforma Tik Tok, en una dinámica que creó locura en las redes sociales, con miles de jóvenes tratando de acercarse más al famoso actor y comediante para ser uno de sus nuevos hijos.

Esto lo anunció él mismo a través de su cuenta de Tik Tok, donde mencionó que estará buscando formar otra familia de comediantes adoptados para colaborar en videos para la red social.

Fue hace días que Eugenio Derbez hizo un comunicado público en Twitter, donde expresó su intención de adoptar y hacer crecer su familia. No fue sino hasta ahora que dio más detalles, revelando que todo se trataba de un adelanto de la dinámica que denominó ‘Hijos Adoptiktoks’.

“Como nunca he tenido una familia normal, esta adopción tampoco será una adopción normal (…) Yo, Eugenio Derbez, en pleno uso de mis facultades mentales, adoptaré a cinco ‘tiktokers’, con quienes formaré una familia digital”, dijo así en el video subido a su cuenta en Tik Tok.

El actor de ‘No se aceptan devoluciones’ agregó que, como punto importante, no estará tomando en consideración el número de seguidores del ‘tiktoker’ solicitante, ni ningún otro aspecto que no sea su contenido y su talento para la comedia.

“Para seleccionarlos, no me voy a fijar en su género, raza, religión, no en su cantidad de followers. Lo único que sí voy a considerar es su talento”, añadió.

Asimismo, señaló que la intención de la dinámica es encontrar a personas que, como él, son apasionadas de crear comedia y contenido para la plataforma, para con ellos hacer videos colaborativos.

De la misma manera, solicitó a sus seguidores que le ayuden a encontrar a los talentos que formarán parte de esta nueva familia digital, haciéndole saber cuáles son sus creadores de contenido favoritos para considerarlos en la dinámica.

“La convivencia con los ‘tiktokers’ adoptados consistirá exclusivamente en crear videos juntos (…) como todavía no sé a quienes adoptaré, les pido que en los comentarios de este video mencionen a sus cinco ‘tiktokers’ favoritos así me ayudarán con la búsqueda de mis nuevos hijos”.

@ederbez 1. Nomina con el @ (username) ���� y puedes autonominarte.2. Si eres nominado y aceptas, sube un video usando el #HijosAdopTikToks y descríbete. ♬ sonido original - eugenioderbezoficial

El anuncio de la dinámica generó diversas reacciones en redes sociales, con miles de usuarios intentando llamar la atención del comediante para formar parte de la familia, y creando videos alusivos a la futura adopción que Eugenio Derbez está preparando.

Dentro de otro video en la misma red social, el actor mencionó que unas cuantas horas recibió unos 240 mil mensajes por parte de usuarios, algo que agradeció al señalar que así comprueba que sí refleja una buena imagen como figura paterna.

Eugenio Derbez también mencionó que será dentro de un mes que anunciará a los ganadores del ‘concurso’ para encontrar a su nueva “familia disfuncional”.

