"Que la fuerza te acompañe": muere David Prowse, quien le dio vida a Darth Vader en Star Wars

Reino Unido.- Noticia de última hora, el mundo entero y las galaxias en el cielo están de luto: muere a los 85 años Dave Prowse, actor que interpretó al icónico Darth Vader en la trilogía original de la Guerra de las Galaxias (Star Wars). Prowse fue elegido para interpretar al personaje central de la más famosa saga de películas espaciales debido a su constitución física (medía 2.01 metros de altura y pesaba 118 kilogramos), ya que anteriormente había ganado campeonatos de halterofilia (levantamiento de pesas).

El anuncio sobre el fallecimiento del actor y antiguo campeón de levantamiento de pesas británico fue dado a conocer por su agencia de representación mediante un comunicado en Twitter esta madrugada y, posteriormente, confirmaron el lamentable suceso medios ingleses, como Sky News y algunos compañeros del oriundo de Bristol, Reino Unido, quienes sintieron profundamente su perdida.

"Aunque se hizo famoso interpretando muchos monstruos -por mi parte y todos los que conocieron y trabajaron con Dave, él fue un héroe en nuestras vidas", declaró Thomas Bowington en el comunicado.

A pesar de que David Prowse es el responsable de los recuerdos físicos que tenemos de Darth Vader, lo cierto es que él no le dio la voz al personaje, por lo que la trascendental frase "No. I'm your father" (No. Yo soy tu padre) pronunciada por el famoso villano del lado oscuro en la pelicula Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back dirigiéndose a Luke Skywalker, no procede de la garganta de Prowse, sino del actor estadounidense James Earl Jones, quien también se desempeña como actor de voz.

David Prowse: Darth Vader actor and Green Cross Code Man dies aged 85 https://t.co/I8hX71V6dj — Sky News (@SkyNews) November 29, 2020

El propio Prowse más tarde declaró que él no se enteró sino hasta el estreno de la cinta cinematográfica de que George Lucas, el creador de Star Wars, había decidido utilizar la voz de un actor de voz (Earl Jones) en lugar de la suya. Lucas reveló que había recurrido a este recurso ya que para el personaje de Vader quería una voz mucho más profunda que la de David, por lo que nunca estuvo en sus planes hacer uso de la voz del británico.

Pero su voz no sería lo único que el creador de Indiana Jones decidiría sustituir. En la tercera y última película de la primer trilogía de la saga, El retorno del Jedi (1983), que cronológicamente viene siendo la sexta, durante una de las escenas finales en donde Darth Vader se enfrenta con Luke Skywalker (Mark Hamill) en una feroz batalla con los sables de luz, el corpulento británico fue reemplazado por Bob Anderson, coreógrafo, doble de acción y entrenador de esgrima.

De igual forma, Prowse sería suplantado por el actor Sebastian Shawn cuando llegó el momento de revelar quién era el rostro que estaba detrás de la mascara en la cinta cinematográfica de 1983, sin embargo, Shawn únicamente utilizó su propia voz durante pocos minutos.

Algunas complicaciones en la salud de David Prowse

El ex campeón de halterofilia había revelado que padeció de artritis durante buena parte de su vida. La artritis se le comenzó a manifestar muy tempranamente cuando tenía apenas 13 años, pero al incursionar en el mundo del levantamiento de pesas, esta pareció desaparecer. No obstante, en la última década del siglo pasado los síntomas de esta enfermedad de las articulaciones volvieron a hacerse presentes, por lo que Prowse tuvo que someterse a diversas intervenciones en el quirófano.

Posteriormente, en el 2001, el brazo izquierdo del actor de Vampire Circus quedó completamente paralizado y al poco tiempo, lo mismo pasó con su brazo derecho. Después, hace 11 años, David Prowse dio a conocer que padecía de cáncer de próstata.