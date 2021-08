"Que la gente se sienta libre del peso de la vida", Shawn Mendes lanza "Summer of love" junto a Tainy

El aclamado cantante y compositor canadiense Shawn Mendes se ha apoderado del verano con su nueva canción "Summer of love", a dueto con el puertorriqueño Tainy (cuyo nombre real es Marcos Efraín Masís Fernández), quien también fue el productor de dicho tema.

Shawn Mendes, novio de la hermosa cantante Camila Cabello (ex integrante de la agrupación musical Fifth Harmony), espera que con "Summer of love" toda persona que la escuche se sienta libre, libre del peso de la vida, aunque sea por un momento.

"La inspiración fue tener unos meses libres para pasar un verdadero verano con la gente que quiero. Mi parte favorita de la creación fue tener la oportunidad de trabajar en el estudio con Tainy, fue una experiencia especial conectar con él, ya que es un artista increíble y un productor asombroso".

El video musical fue grabado en Mallorca, España y dirigido por Matty Peacock, quien anteriormente dirigió el video de "Wonder" de Shawn Mendes, así como videos para Selena Gomez, Billie Eilish y Khalid, entre otros.

Por su parte el boricua Tainy expresó que trabajar con Shawn Mendes "fue muy fácil y realmente orgánico". Resaltó que era un "verdadero músico y vocalista", pero aparte de eso, la energía que aportó al estudio era muy genuina, "así que crear música de buen gusto juntos simplemente fluyó. La química está ahí y se puede escuchar en la música".

"Summer of love" tiene una sensación muy veraniega, liderada por guitarras y acordes principales, "así que quise darle más movimiento y un bajo pesado, eso junto con la voz de Shawn hizo que encajara perfectamente".

