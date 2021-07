“Que la orientación nos preocupe más que sus asesinos": Alejandro Sánz sobre joven LGBT+

México. El cantante español Alejandro Sanz ha causado polémica luego de opinar sobre el asesinato de Samuel Luiz, un joven de A Coruña a quien un grupo de agresores le dio una brutal paliza.

El crimen del joven ha sido catalogado como un acto violencia homofóbica y por medio de Twitter, Sanz se sumó a distintas celebridades que emplearon el hashtag ‘#JusticiaParaSamuel’ con el siguiente mensaje:

Pero el mensaje de Alejandro no ha sido tomado del todo bien por muchos internautas y a través de Twitter también le han expresado su descontengo por lo que escribió, a lo que de inmediato el cantante volvió a textear:

Me refiero a que hay medios que ponen en duda que fuera asesinado por su orientación sexual y cuestionan si era gay o no. Como si eso fuera un perverso atenuante. Que quieran sacar la homofobia de la ecuación me parece el problema”.