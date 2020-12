¿Qué le diría el ARMY sobre BTS en unos años a sus hijos o nietos?

Para BTS el ARMY significa todo y viceversa, el fandom apoya incondicionalmente a Bangtan y los Idols, de igual manera a sus millones de fans alrededor del mundo. "Solo éramos siete, pero ahora, los tenemos a todos ustedes", canta la agrupación surcoreana en "We are Bulletproof: the Eternal", una hermosa canción que forma parte de su cuarto álbum de estudio "Map of the Soul: 7".

El ARMY ha prometido estar junto a BTS hasta el último día. Actualmente los siete integrantes de Bangtan Sonyeondan están por sus 20 años, viviendo el sueño por el que han trabajando arduamente desde antes de su debut el 13 de junio de 2013. No sabemos si los cantantes de grandes éxitos internacionales como "Dynamite", "IDOL", "Fake Love", "Spring day" y muchas más, seguirán creando maravillosa música en unos años más, pero de lo que si estamos seguros es que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, no solo dejarán un legado musical como una de las mejores agrupaciones de todos los tiempos, sino también dejarán una huella imborrable en el corazón púrpura de su grandioso fandom.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Le pedimos al ARMY a través de Twitter, que se visualizarán o imaginarán en unos años más, estando en algún lugar de sus hogares junto a sus hijos o nietos, escuchando la música de BTS, en eso, sus hijos o nietos les preguntarían: "¿quiénes son ellos?".

Le preguntamos a las fans: ¿Qué les dirían sobre Bangtan? ¿Qué recuerdos les compartirían? Estas fueron algunas de las respuestas que compartieron con Debate. Una fan de nombre Isela Benítez comentó: "les diría que gracias a ellos mis días son mejores, sus canciones me llenan de alegría incluso en los días más grises, que son siete personas maravillosas cada uno con su encanto natural, que los amo y los voy amar por siempre, cambiaron mi vida".

Asimismo mencionó que gracias a los Bulletproof Boy Scouts, encontró algo que verdaderamente le gusta, "que estoy muy orgullosa de ellos y de formar parte de ARMY". (¿En qué momento BTS llegó a sus vidas? El ARMY cuenta sus historias).

Otra ARMY quien administra una fanbase de BTS en redes sociales, "Kingtan México", expresó que habría tantas cosas que le contaría a sus hijos y/o nietos sobre los Idols originarios de varias ciudades de Corea del Sur.

Creo que yo les contaría lo increíble que es y ha sido formar parte de este ARMY que traspasa un sin fin de barreras, de límites, en donde siete chicos han inspirados a tantos a realizar proyectos para la sociedad.

Mamás e hijas disfrutan de la música de BTS

Por su parte Maggy, una mamá ARMY, nos compartió que ojalá tenga la oportunidad de conocer a sus nietos.

Afortunadamente la música de BTS y la experiencia de ser ARMY lo estoy disfrutando con mi hija. Pero les mostraría que son un seres humanos humildes y con mucha fuerza para lograr lo que se han propuesto a través de lo que aman hacer, y que nunca se dieron por vencidos.

Una fan de nombre Alma León, manifestó que "Los Príncipes del Pop" compartiría con sus hijos y/o nietos, la manera en la que cambiaron su vida en ciertos aspectos. Otra seguidora de los Idols manifestó: "les diría que gracias a ellos no caí en depresión por la pandemia".

"Uff, solo de pensar se me llenaron mis ojitos de lágrimas", aseguró una fan de nombre Brenda.

BTS es más que un simple grupo de K-pop con canciones pegajosas y coreografías alucinantes, y que el ARMY es más que un grupo de fans estudiantes de secundaria, preparatoria y/o universidad (como muchos puedan pensar). Cada una de las personas que forman parte del fandom de Bangtan tienen su propia historia y aunque la mayoría puedan ser diferentes, todas tienen algo en común: a siete seres humanos quienes mediante su música y su forma de ser, las han rescatado de las sombras, las han salvado de muchas maneras.