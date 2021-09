¿Qué le hizo? Paola Rojas hace llorar a Consuelo Duval (FOTO)

México.- Dentro del mundo del entretenimiento mexicano las amistades van más allá de lo que se refleja en la pantalla chica y un claro ejemplo de esto es la relación de Consuelo Duval y Paola Rojas, las conductoras del popular programa dedicado a la mujer, "Netas Divinas".

Y no sólo frente a la cámara muestran una gran relación laboral, también fuera de toma y recientemente dieron de qué hablar, luego de que Rojas hiciera llorar a Duval, pero no por un pleito, como muchos lo pensaron, sino por todo lo contrario.

Durante este fin de semana, las conductoras se convirtieron en comadres, durante un emotivo evento de la primera comunión de los hijos de la periodista, en la que la comediante fue la madrina.

A través de su perfil en Instagram, Consuelo Duval compartió una historia en la que se aprecia el motivo por el cual Paola Rojas la hizo llorar. En la imagen se aprecia una cruz de acero que parece ser un recuerdo de la primera comunión de sus hijos.

¿Qué le hizo? Paola Rojas hace llorar a Consuelo Duval

Y reveló que hasta lloró, pero de la emoción, incluso sintió un nudo en la garganta cuando no pudo gritar por pensar que haría el "oso". "Hace mucho no lloraba como hoy de la emoción. Hasta me dolía la garganta por el nudo ese que se te atora y te impide pegar un grito", comentó.

Fuera de llorar por un pleito, evidenciaron la gran relación que tienen desde hace años y se mostró de lo más agradecida con su comadre, enviándole sus mejores deseos, no sólo a ella, también a sus hijos y toda su familia.

Las conductoras vuelven a evidenciar la buena relación que mantienen fuera de los medios de comunicación, una amistad desde hace muchos años, la que se ha fortalecido desde que ambas participan en "Netas Divinas", donde han formado una familia con las demás conductoras.