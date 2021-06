¿Qué le pasa a Miguel Bosé? Aseguran que está perdiendo su voz y lo comparan con José José (VIDEO)

Miguel Bosé es uno de los coach de la nueva temporada de La Voz México que se transmite por TV Azteca, siendo esto su gran regreso a la televisión mexicana. Sin embargo, sus fans se han mostrado muy preocupados por la salud del cantautor español, pues supuestamente estaría perdiendo su voz.

Según sus seguidores al verlo en La Voz México, notaron que su voz estaba más afectada de lo normal, además que sus argumentaciones eran complicadas de entender.

Sobre el escenario de este show de televisión, Miguel Bosé de 65 años de edad ofreció un número musical, se trató de su canción "Nada personal". Las especulaciones con respecto al estado de su voz tomaron fuerza, ya que al parecer sus problemas de afonía lo habrían obligado a hacer playback.

Varios usuarios de redes sociales lo criticaron por usar playback y otros más, se preocuparon por su salud. "Un programa que se llama 'La Voz' dándole minutos de playback a un personaje tan virásico, valga la redundancia".

Playback en un programa que tiene como título 'La Voz' es faltarle el respeto a todos, mejor que no cante, entendemos quién es y por qué está ahí, pero si no tiene voz, que no haga playback.