"¿Qué le pasa a la sociedad?", Mariana Echeverría recibe amenaza de muerte en contra de su hijo Lucca

Mariana Echeverría dio a conocer a través de las stories de su cuenta en Instagram, un intento de extorsión y además, una amenaza de muerte en contra de su hijo Lucca. La conductora de televisión mexicana manifestó su sentir al respecto y tomará cartas en el asunto.

La presentadora del show de televisión "Me caigo de risa", publicó un mensaje que le llegó de un usuario supuestamente de nombre José Édgar (@joseedgar459), el cual decía lo siguiente: "hola, quiero que me envíes una foto desnuda y si no mato a Lucca".

Mariana Echeverría, esposa del futbolista mexicano Óscar Jiménez (actualmente forma parte de las Águilas del América), manifestó al respecto: "¿qué le pasa a la sociedad? En qué cabeza cabe escribir este tipo de cosas, debería de existir más control en el momento de que alguien pueda crear una cuenta".

La también actriz y locutora originaria de la Ciudad de México, mencionó que hay tantas cuentas falsas en redes sociales, sin foto, "sin información, sin nada, que se les hace fácil escribir cualquier idiotez, basta".

Este fue el mensaje que recibió Mariana Echeverría en Instagram.

Posteriormente en un video que publicó en las stories de su perfil en Instagram, Mariana Echeverría informó que levantará una demanda con la policía cibernética.

"Referente a los comentarios que me llegaron en Instagram, por supuesto que voy a hacer una denuncia cibernética para que poco a poco vayamos eliminando a esas personas de Instagram o de cualquier red social".

Fue en octubre del año pasado cuando Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se convirtieron en padres, con el nacimiento de su primogénito Lucca. Cabe recordar que la conductora de televisión y el futbolista contrajeron matrimonio en el 2019 en Cancún, Quintana Roo.

Recientemente en un post en su feed de Instagram, expresó lo que Lucca y Óscar significan para ella. "Mis amores, me siento súper afortunada y orgullosa de tenerlos en mi vida, creo que la vida me ha premiado de muchas maneras, pero esta es la mejor, amo despertar a su lado todos los días y feliz de que ustedes sean el significado perfecto de la palabra 'hogar', los amo para siempre".

Leer más: La lujosa vida de María Félix en París apuesta de caballos, restaurantes de lujo y joyería