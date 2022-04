¿Qué le pasó? Alejandra Guzmán sorprende a todos al mostrarse completamente calva

Un video publicado de Alejandra junto a Paulina Rubio las dejó ver muy contentas de trabajar juntas y finalmente esclarecer todos aquellos rumores sobre su relación, principalmente ahora que han estado en boca de todos, por presuntamente no llevarse nada bien pese a estar trabajando juntas.

A través de sus redes sociales la cantante mexicana de 54 años de edad compartió fotografías y videos de su nuevo cambio de look, pero momentos más tarde destapó imágenes de su preparación antes del espectáculo y evidenció que todo fue un momento para la historia del pop en español, pues utilizó una prótesis con la que cubrió su cabellera y logró hacer creer a todos que era de verdad.

Durante su concierto en el United Palace de Nueva York, Estados Unidos, Alejandra salió junto a la Chica Dorada con un nuevo e impactante look ; la cabeza completamente rapada desatando todo tipo de reacciones, pues nadie se esperaba verla de esa manera.

Estados Unidos.- El inicio del Perrísimas Tour , de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio , ha tenido un sinfín de sorpresas, pero la más reciente es el impresionante look rockero que presumió la Reina de Corazones, dejando a todos atónitos al salir al escenario, pues apareció completamente calva y con la cabeza tatuada .

