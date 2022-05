¿Qué le pasó a Silvia Pinal? Médico detalla el estado de salud de la "última diva del cine mexicano"

Asimismo, manifestó que la célebre actriz de la época de oro del cine mexicano , está en una posición física y mental para decidir si actuaba o no en la obra de teatro antes mencionada. "Para cualquier persona sentirse útil es básico en la vida, todas las personas que están activas siempre mantienen mejor ánimo, una mejor movilidad, y no es la excepción la señora Pinal".

El doctor Eduardo de Jesús Haro , explicó que la histrionisa y también conductora de televisión, tuvo un desequilibrio hidroelectrolítico, debido a una infección en vías urinarias , "pero va bastante mejor". Esto provocó que no pudiera estar en el evento de presentación de "Caperucita: ¡qué onda con tu abuelita!" .

Varias personas son de la opinión de que ya no debería trabajar ; otras más, han mencionado que sus familiares la están "explotando" y que es muy lamentable verla en esas condiciones.

Recientemente, se realizó una presentación de la obra a los medios de comunicación, donde estuvo presente Silvia Pinal, sin embargo, por unos problemas de salud no pudo subir al escenario y momentos después, fue retirada del teatro en medio de un zafarrancho. Las imágenes de Doña Chivis han dado mucho de que hablar.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.