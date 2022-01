"¿Qué le pasó a su cara?", comparan a Vanessa Claudio con la vedette mexicana Lyn May

La modelo y conductora de televisión puertorriqueña Vanessa Claudio, de 38 años de edad, estuvo como invitada especial en el matutino "Venga la alegría" de TV Azteca, donde habló del nuevo proyecto que tendrá en la televisión mexicana, luego de haber formado parte del panel de presentadores del show "Suelta la sopa" en Telemundo.

En las redes sociales de "Venga la alegría", se publicaron unas fotografías y videos de Vanessa Claudio y de acuerdo con varios usuarios, la ex reina de belleza se habría sometido a unos arreglos estéticos en su rostro. Además, fue comparada con la vedette mexicana Lyn May.

Usuarios de redes sociales notaron que el rostro de Vanessa lucía un poco hinchado: "¿qué le pasó a su cara?", "la veo rara de su cara", "se ve súper rara", "¿se hizo algo en mentón y mejillas o solo es mi idea?", "ay Dios, pero que se hizo en la cara" y más comentarios similares.

Otras personas que no dudaron en expresar: "parece hija de Lyn May", "como se deformó su bello rostro, se está pareciendo a Lyn May" o "pensé que era Lyn May". Asimismo, hubo quienes la defendieron de las críticas por la apariencia de su rostro.

Ella puede hacerse lo que quiera y está en todo su derecho.

Vanessa Claudio no ha comentado nada al respecto.

Vanessa Claudia fue presentada como la nueva conductora del programa "Al Extremo", junto con Uriel Estrada. En su visita a "Venga la alegría", matutino donde trabajó por varios años, expresó sentirse muy emocionada y agradecida, por las personas que confiaban en ella y le estaban dando la oportunidad de regresar a TV Azteca.

"La oportunidad de entrar a los hogares a la hora más extrema de la televisión, la verdad me siento agradecida, nerviosa que siempre los retos nuevos me ponen muy nerviosa, pero muy contenta".

La noticia fue bien recibida por sus fans: "bienvenida de nuevo a casa", "ya te extrañábamos", "que felicidad ver a Vanessa, siempre es un gusto verla", "muchas felicidades por esta nueva etapa. Un gusto tenerte de nuevo en México y de verdad ojalá también regreses a VLA".

Asimismo, con el retorno de Vanessa Claudio a Televisión Azteca, varias personas manifestaron su deseo de una nueva temporada de "Este es mi estilo".