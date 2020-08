¿Qué le pasó en el rostro a Pedro Fernández? El cantante habla al respecto

¿Qué le pasó en el rostro a Pedro Fernández? Fue la pregunta que varias personas se hicieron en redes sociales, tras ver al cantante del Regional Mexicano en un Instagram Live de Isabel Lascurain, una de las bellas integrantes del grupo Pandora. A muchas personas les llamó la atención la apariencia física del cantante.

Posteriormente varios portales publicaron que Pedro Fernández, de 50 años de edad, supuestamente se había sometido a una cirugía estética para lucir más joven. Usuarios de redes sociales mencionaron que esos supuestos "arreglitos" en su rostro lo hacen lucir muy diferente, a tal grado que algunos ni siquiera lo reconocían. "Gracias Pedro por estar en el live, qué pena que se cortó pero ya me rescataron toda la plática completa, ufff, que suerte. Te quiero mucho, mucho", comentó Isabel Lascurain en un post en su feed de Instagram.

En dicho post la integrante de la agrupación Pandora, compartió varios imágenes del Instagram Live que tuvo con Pedro Fernández y al verlas, varios de sus seguidores hicieron estos comentarios: "ese Pedrito ya bien operado, pensé que era Alfredo Palacios", "¿qué se hizo en su cara, pense que era Camilo Sexto", "creo fue con el cirujano de Alfredo Palacios, ¿por qué no aceptan el paso del tiempo y envejecen con dignidad?", "otro que se destruye el rostro como Luis Miguel", "¿qué le pasó a Pedrito Fernández?", "ya no tiene ojos, que le pare al botox, está hinchadísimo", y muchos más.

Siempre me ha gustado su música, me acercó al ranchero romántico, lo he escuchado desde hace tantos años, para mi hijo de 29 años es muy representativo en su niñez, pero me parece terrible que a los 50 años se sometan a cirugías donde les transforman el rostro, se quedó sin líneas de expresión, parece una figura de cera.

Muchos usuarios de redes sociales aseguraron que Pedro Fernández se sometió a unos arreglos estéticos. Foto: Instagram @isabel_lascurain

Ante todo esto, en un reciente live que llevó a cabo en su propia cuenta de Instagram, Pedro Fernández habló sobre la supuesta cirugía estética a la que se sometió. El cantante cuyo nombre verdadero es José Martín Cuevas Cobos, comenzó su transmisión en vivo saludando a sus fans y posteriormente manifestó:

Por cierto, vi una nota de que me había hecho yo una cirugía y que no sé que, que me veía bien rarito, la verdad es que no me he hecho nada, si un día me hago algo, de verdad, créanme que yo se los voy a decir, lo pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo yo creo.

Pedro Fernández agregó: "estoy cambiando, pero no, no me he hecho nada, un día de estos me estiro los cachetes o algo (risas), pero todavía no me hago nada, algún día".

Por otra parte, el cantante del Regional Mexicano expresó tener muchas ganar de volver a los escenarios, algo que desde hace varios meses no es posible ante la pandemia del COVID-19. "Yo tengo tantas ganas de seguir haciendo conciertos, deseo que muy pronto las cosas estén mucho mejor para poder viajar, seguir visitando tantos países y tantas ciudades, sobre todo tener la oportunidad de verlos personalmente, de cantarles".

