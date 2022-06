¿Qué le susurró V a Olivia Rodrigo en los Grammy? El integrante de BTS y del Wooga Squad lo revela

En la 64.ª edición de los Premios Grammy, galardones otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, la agrupación surcoreana BTS llevó a cabo un gran performance de éxito internacional "Butter", canción con la cual fueron nominados en la categoría "Mejor Performance de Dúo/Grupo Pop".

Al inicio de la presentación de BTS durante la ceremonia de los Grammy, V estuvo sentado junto a la cantante y compositora estadounidense Olivia Rodrigo. Como parte del número musical, Tae tiene una breve charla con la joven artista y tras aparentemente susurrarle algo al oído, el Idol muestra una tarjeta dorada que, posteriormente, se la lanza a Jungkook.

Tras esta presentación, el ARMY se preguntó: "¿qué le susurró V a Olivia Rodrigo?". Cabe mencionar que el fandom, expresó en redes sociales, sus deseos por una colaboración musical entre ellos.

La pregunta antes mencionada ya tiene respuesta. Kim Taehyung (nombre verdadero del Idol), integrante de BTS y del famoso grupo de amigos Wooga Squad, habló al respecto en una entrevista para Weverse Magazine.

Me preguntaron mucho sobre eso, honestamente, estaba muy nervioso allí debido a la coreografía, un ligero susurro en su oído probablemente habría sido suficiente en esa situación, pero creo que solo dije: 'bla, bla, bla', sin decir nada real.

Tae reveló que en realidad, no le estaba diciendo nada a Olivia Rodrigo, solo estaban simulando una conversación, como parte del show.

"Olivia Rodrigo también sabía que eso era lo que yo estaba haciendo, para una toma de 10 o 15 segundos, los artistas no tienen que decir nada especial y aún así, pueden hacer que parezca divertido".

V de BTS expresó sus deseos de colaborar con Olivia Rodrigo.

El integrante del Wooga Squad, contó que la producción del evento, sugirió ese mismo día, la participación de Olivia Rodrigo en el performance de Bangtan Sonyeondan. "Así que no tenía forma de saber junto a quién terminaría sentado (durante su actuación)".

V compartió que esta parte de la presentación de BTS, pensó mucho en las películas "Los Ilusionistas: nada es lo que parece".

"Para hablar con Olivia Rodridgo, pensé que era realmente importante capturar el sentimiento de la manera en que engañan a las personas mientras hablan con ellos en 'Los ilusionistas', pensé que tal vez debería hablar con ella de forma casual y que sería como magia, si pudiera robar su tarjeta sin que ella se diera cuenta mientras hablábamos, y cómo se vería si nos mirábamos a los ojos de una manera divertida. Ese tipo de cosas".

Asimismo, Tae dijo que fue difícil saber lo que Olivia Rodrigo le estaba diciendo, pues estaba en muy concentrado en el momento que debía lanzar la tarjeta dorada a Jungkook y segundos después, dar inicio con la canción y la coreografía. "Estaba tan preocupado por hacer correctamente la coreografía, y era todo de lo que podía hablar antes de subir al escenario".

Aunque subieron nerviosos al escenario, tal y como dijo V en la entrevista, al final, el resultado fue grandioso.

Por otra parte, V y sus entrañables amigos Choi Woo Shik, Peakboy, Park Seo Joon y Park Hyung Sik, quienes conforman el Wooga Squad, protagonizarán "In the SOOP: Friendship Trip", un spin-off del reality show "In the SOOP", que anteriormente protagonizaron las boy bands BTS y SEVENTEEN.

Esta nueva emisión del programa constará de cuatro capítulos. El primer capítulo será estrenado el 22 de julio de este 2022 de manera simultánea, a través del canal de televisión JTBC y de la plataforma Weverse.