“¿Qué les importa?”: Sergio Mayer contesta a quienes lo critican por abogar por Ginny Hoffman y su hija Alexa

México. “¿Qué les importa?”, así es como el actor y político mexicano Sergio Mayer contesta a quienes lo critican por "meterse" para abogar en el caso del presunto abuso sexual del actor Héctor Parra cometido en contra de su hija Alexa.

Mayer ha recibido fuertes críticas por lo citado anteriormente y en un encuentro que tuvo con medios de comunicación en Ciudad de México, fue cuestionado al respecto y da su opinión.

Pues primero que nada, qué les importa, y lo digo con todo respeto porque es una presunta víctima, porque son mis amigas, porque yo lo decidí y porque tengo un compromiso con las víctimas de violencia, de abuso sexual y siempre lo he hecho”, respondió.

En entrevista para el programa Todo para la Mujer, de Grupo Fórmula, el diputado Mayer asegura que a nadie le debe interesar si él está ayudando o no a Ginny Hoffman y a su hija Alexa, y que madre e hija lo buscaron para que las ayudara en el proceso legal que enfrentan en contra de Parra.

Además reacciona ante lo que dijo el doctor en Derecho, Alonso Beceiro, ex representante legal de Alexa Parra, quien en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que dejó el caso por las anomalías del expediente.

Ese abogado es un reverendo estúpido, además negligente porque es evidente que no tiene idea. Si él tomó el caso al principio es porque encontró elementos, si no, no hubiera tenido caso. Nada más para que veas al grado de negligencia de esta persona que se hace llamar abogado”.