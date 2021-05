¡Que lo nuestro se quede nuestro! La amorosa felicitación de Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo en México, sin embargo, no pueden faltar las personas que no pueden soportar la felicidad de otras, por lo que suele manifestar que el noviazgo entre los ex integrantes de La Academia de TV Azteca, ¡es falso!

En el tema musical "Que lo nuestro se quede nuestro", el cantautor mexicano Carlos Rivera dice: "sólo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria".

Carlos Rivera dio muestra una vez más del gran amor que siente por su novia Cynthia Rodríguez, quien este fin de semana cumplió 37 años de edad. En las stories de su cuenta en Instagram, el cantante originario de Huamantla, Tlaxcala, compartió una fotografía de su amada en la cual resalta su belleza y era sonrisa que la caracteriza.

Junto a esta imagen el intérprete de otros temas musicales como "100 años", "Me muero" y "Recuérdame", escribió este hermoso mensaje de cumpleaños para su novia:

Feliz cumpleaños preciosa, bendito este día que nació la mejor persona que conozco, todo lo que te pueda decir ya está escrito en mis canciones.

Carlos Rivera enamoró a sus fans con este mensaje a su novia Cynthia Rodríguez.

Cynthia Rodríguez, quien forma parte del elenco de conductores del programa de televisión "Venga la Alegría" de TV Azteca, recompartió este post en las stories de su cuenta en Instagram, donde le expresó a su novio Carlos Rivera: "eres el mejor regalo de mi vida".

Anteriormente en una entrevista con Blanca Martínez "La Chicuela", la también actriz de telenovelas Cynthia Rodríguez, dijo sobre su relación amorosa con Carlos Rivera, que cuando sabes lo que tienes y tienes algo tan bonito, valioso, que quieres proteger y cuidar, "con eso basta, creo que esa es la razón por la que seguimos tan unidos y que esta relación ha funcionado tan bien, porque eso se queda de la puerta hacia afuera".