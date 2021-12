"Que mala sangre", Gustavo Adolfo Infante arremete contra Adela Micha por comentario de Silvia Pinal

La conocida periodista mexicana Adela Micha, quien por varios años laboró en la empresa Televisa en diversos noticieros, causó gran controversia al manifestar que la actriz Silvia Pinal no tardaba en morir, esto tras enterarse de que la llamada "última diva del cine mexicano", había sido hospitalizada de emergencia al dar positivo a Covid-19.

El conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante arremetió en su contra, al igual como lo han hecho muchas personas a través de redes sociales.

A través de su canal de YouTube, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, externó que la conductora del programa "La Saga by Adela Micha", tenía poca sensibilidad y respeto, "la comentarista ya la estaba matando hoy en la mañana, decía: 'ya se va a morir la Pinal'".

Asimismo el presentador del programa "De primera mano" en Imagen Televisión, manifestó que Adela Micha dio una regada espectacular.

Simplemente mató a doña Silvia Pinal, así como ustedes lo oyen.

Gustavo Adolfo Infante dijo que la comunicadora de 58 años de edad y originaria de la Ciudad de México, ya estaba pasada de moda y formaba parte de la vieja escuela del periodismo en nuestro país. "No me gusta su manera de actuar, que grave error, que mala sangre, no puedes hablar con ligereza de la vida de una señora tan importante".

¿Qué fue lo que dijo Adela Micha sobre Silvia Pinal?

En redes sociales se viralizó un video de la ex conductora del programa "En Contraste", donde reaccionó a la noticia de la hospitalización de la gran actriz mexicana Silvia Pinal, mamá de otras grandes celebridades como la cantante Alejandra Guzmán.

Estando en vivo en "Me lo dijo Adela", le pide a uno de sus colaboradores que vayan preparando un video especial sobre Doña Chivis, quien fue internada a consecuencia de su contagio de Covid-19, pues no tardaba en morirse.

"Ya no tarda en morirse, por qué no me escriben algo y se los grabo, tengo muchas entrevistas con ella, para que vaya armando algo, yo creo que ya se va a morir".

Posteriormente, tras las críticas de las que fue blanco, mediante sus redes sociales resaltó que nunca fue su intensión lastimar a nadie con su comentario, "mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro". Además de ofrecerles "sinceramente una disculpa", deseó la pronta recuperación de Silvia Pinal, "con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto".