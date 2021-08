“Que matará a mi mamá, a mi papá y a mí", Denuncian a José Manuel Figueroa por amenazas de muerte

México.- Efraín Vergara, el supuesto exnovio de la presentadora y modelo venezolana Marie Claire Harp, la supuesta actual novia de José Manuel Figueroa, aseguró que el cantante lo amenazó de muerte y está muy preocupado ante la situación.

Reveló en entrevista para el programa De Primera Mano que recibió una llamada de parte del hijo de Joan Sebastian en donde le aseguró que atentaría contra su vida y la de toda su familia.

"Que va a matar a mi mamá, que va a matar a mi papá, que va a matar a mis hermanos, que me va a matar a mí. Tengo la llamada grabada, está su voz, está su número, está su teléfono, directamente él está haciéndolo, tengo la llamada grabada, tengo cuatro testigos", explicó Efraín, de 26 años.

Debido al ultimátum que le hizo José Manuel Figueroa, Efraín aseguró que ya tomó precauciones para salvaguardar la integridad de sus seres queridos. "Obviamente estoy preocupado, obviamente tuve que sacar a mis papás de donde estaban viviendo, él sabe dónde viven mis papás", agregó.

Ante el cuestionamiento sobre los motivos por los que el cantante podría cometer esta acción, dijo que es por su exnovia, con quien mantuvo solo una relación de siete meses, aunque estuvieron comprometidos, desde el día en que se conocieron, ya que le preguntó si quería casarse con él y ella le respondió que sí.

A mediados de junio, ambos terminaron su relación, aunque hace unos días, el 19 de julio, regresó con ella y esa noche fue tan romántica que se refrendó el compromiso de boda, esto afuera de su casa con mariachi y hasta un auto de lujo.

Sobre la supuesta relación de la presentadora con el cantante, dijo que ella le aseguró que no tenía nada con él, que no existía si regresaban y fue o que detonó el problema con José Manuel Figueroa. Finalmente, Efraín Vergara aseguró que las declaraciones no son por "ser un novio ardido", sino porque busca justicia ante lo sucedido y su preocupación.