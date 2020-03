¿Qué opina Erika Buenfil al ser llamada "La Reina de TikTok"?

Erika Buenfil no pudo resistirse y se unió hace unas semanas a TikTok, donde sus videos han causado gran sensación. "Solo baje TikTok para ver tus videos, te felicito", "parece que esa aplicación fue hecha para ti, eres súper divertida sigue así y por aquí ando pendiente de tus videos", "eres tan hermosa ❤️ y la mejor haciendo TikTok", son algunos de los comentarios que ha recibido la actriz.

Erika Buenfil ha sido llamada "La Reina de TikTok"; en una entrevista para Las Estrellas contó cómo se siente al respecto, "la verdad es algo que sucedió mágico, yo no lo planeé para que sucediera así, fue algo 100 por ciento natural, simplemente por divertirme, como todos usamos las plataformas, entonces yo decía 'yo quiero' y empecé, sin imaginarme lo que iba a pasar, estoy muy contenta".

"La Reina de TikTok" ha logrado conquistar otro público gracias a sus ocurrencias en dicha red social.

Estoy llegando a otro público, que es lo más importante en este caso, estoy acercándome a generaciones que tal vez saben quién soy pero no conocen mi trabajo y ese no es mi trabajo, verdad.

"Pero me están conociendo y van a decir '¿quién es?', claro que tengo muchos fans y seguidores por mi carrera, había que actualizarse de alguna manera y sin querer sucedió...que no te pena el qué dirán, perderle el miedo al jugar, no importa la edad, es una manera de escapar de tanta cosa que escuchamos".